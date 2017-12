Huelga en Receita sigue afectando a centenas de camioneros en CDE

Centenas de camiones están varados sobre la ruta VII, en las inmediaciones a la rotonda Oasis del microcentro. Esperan su turno durante varios días para ingresar hasta Aduanas en la zona primaria, con la ilusión de obtener la fiscalización correspondiente de la Receita Fedetal de Foz de Yguazú para el ingreso y la salida de mercaderías. Sin embargo, por la huelga que hay hacia el lado brasileño, los importadores y exportadores se ven afectados enormemente, ya que deben esperar más de una semana para la liberación de sus cargas.

La situación se da desde hace ya varios meses, tras la huelga decretada en la Receita Federal por un conflicto interno con el gobierno del Brasil que no aprueba un aumento de bonificación para los funcionarios de la institución. La medida afecta a despachantes, camioneros, importadores, exportadores y varias familias que trabajan en cadena para el ingreso y la salida de productos.

“Cada día se registran más pérdidas para todos. Al parecer esto continuará y no nos queda de otra que soportar. Cada camión tarda unos 8 días en lograr la autorización para el ingreso o salida y eso genera muchos gastos extras”, indicó Félix Paiva, presidente del Centro de Despachantes del Paraguay.

Mencionó que las pérdidas les afectan mucho más en esta temporada de fin de año, en donde esperaban obtener las mejores ganancias pero que con este problema no pueden llegar a sus metas. “Todos perdemos con este conflicto de Brasil y hace tiempo que tenemos que lidiar con esto. Lastimosamente no hay nada que el gobierno paraguayo pueda hacer al respecto”, señaló.

Comentó que cada día serán más lo camiones varados en las inmediaciones de la zona céntrica de CDE, por la temporada alta y la gran cantidad de pedidos que esperan cruzar hacia el lado brasileño e ingresar al Paraguay.

Los rubros más perjudicados son de granos, que por lo general son enviados hacia el vecino país. Además, están afectados los contenedores de electrodomésticos, comestibles, artículos decorativos, cosméticos, ropas y calzados, materiales de construcción, entre otros.

Los camioneros y demás afectados esperan que los funcionarios brasileños bajen la medida para Navidad y Año Nuevo, de manera a dar mayor respuesta a los importadores y exportadores afectados y poder liberar más las cargas.

Comments