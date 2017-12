Amenazan a funcionarios tras derrota del clan Zacarías

El capitán (SR) Carlos Florenciañez, asesor de la intendente Sandra McLeod (ANR), supuestamente amenazó a los funcionarios municipales que “no trabajaron y votaron en contra” en las elecciones internas, situación que derivó en la derrota del clan Zacarías en Ciudad del Este y Alto Paraná.

Los audios intimidantes de Florenciañez se viralizaron anoche en las redes sociales, un día después de los comicios partidarios.

El militar retirado dijo que perdió su primera batalla como delegado en la Seccional N° 11, del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. No obstante, indicó que “continúa la guerra” y anunció que van a identificar a los funcionarios que “no trabajaron, que no llevaron electores en los colegios y a los que votaron en contra”.

“No se preocupen por nada, pero ahora vamos a ver qué pasa a partir de los primeros días de enero”, expresó Florenciañez en un grupo de Whatsapp de dirigentes.

Por su parte, el dirigente de base Elvio Gamarra respondió a Florenciañez: “no es así que se hace la política hermano: amenazando a funcionarios. Pobre funcionario que no cobra ni un guaraní de su salario y ustedes cobraron G. 70 millones”, dijo en alusión al convencional de la Seccional 11 Aníbal Brizueña Doldán, quien cuenta con un millonario sueldo en la Itaipu.

Otro dirigente de base -cuya identidad no trascendió- también cuestionó el mensaje intimidante del asesor de la intendente. “No estamos más en la época de Stroessner. Ahora somos libres de votar y no hay que presionarle a la gente. Pobre funcionario que no cobra ni un salario. No nos vamos a querer engañar acá carajo… Acá hubo voto cruzado y voto del pueblo: Marito presidente carajo”, apuntó.

AGUINALDO

El jueves pasado, la intendente Sandra McLeod reunió a los funcionarios en el predio municipal, en horario de la tarde, para politizar el pago de aguinaldo a favor del precandidato a gobernador Elio Cabral y de su esposo, el aspirante a senador Javier Zacarías.

En el encuentro Zacarías anunció que un día después de las elecciones los funcionarios cobrarán su salario atrasado de octubre.

