Horóscopo 19 de diciembre del 2017

ARIES: Hay una interesante suma de dinero que vas a recibir que estimulará tu ánimo y te permitirá cancelar unas cuentas pendientes. Por otra parte, algunos problemas digestivos y trastornos nerviosos van a hacer de este día una jornada difícil. No debes sobreestimar tus fuerzas, hay que descansar más. NÚMERO PREDILECTO: 66

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

TAURO: Tus ilusiones no se concretarán. Una persona muy querida se comportará mal contigo y les llevará a la ruptura. Si ella piensa que por un obsequio costoso podría ablandarte, se equivoca; ya todo terminó para ti. Gracias a tu astucia tu situación financiera va a mejorar rápidamente. NÚMERO PREDILECTO: 2 MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

GEMINIS: El planeta Marte, que es símbolo de energía, te apoyará hoy en tus diversas tareas. Además, si quieres buscar una actividad nueva, podés, lo encontrarás. Tus ideas originales en materia de negocios te valorarán en tu medio profesional. Dificultades en una conquista sentimental, hay resistencia. NÚMERO PREDILECTO: 67

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

CANCER: Un encuentro laboral se revelará muy positivo si sabes convencer a la persona de tus verdaderas aptitudes profesionales. Preocupaciones en tu vida sentimental. Los dolores de cabeza que te molestan desde hace unos días no van a desaparecer, tenés que consultar con un especialista en el tema. NÚMERO PREDILECTO: 98

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LEO: Va a llegar una noticia inesperada de una persona que habías olvidado; aprovecha para reanudar las relaciones profesionales con ella porque en un futuro próximo necesitarás de su ayuda. Vas a encontrar en casa un objeto que creías perdido. En lo económico hoy las perspectivas son excelentes. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: FUCSIA

VIRGO: Tenés que decir en voz alta lo que piensas en secreto, así tu relación con tu pareja será mejor y más sana. En el trabajo, la diplomacia es necesaria hoy para no provocar un malestar con tus colegas. Vigilar tu vista, consulta un oftalmólogo, tus ojos son muy sensibles a la luz del Sol. NÚMERO PREDILECTO: 21 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

LIBRA: Mucho nerviosismo el día de hoy por causa de un desacuerdo con tu pareja. No te dejes influenciar por sus cariños, la decisión que hay que tomar es muy importante para el futuro y parece que sos vos quien tiene razón. Usa de toda tu diplomacia para convencer a esta persona. NÚMERO PREDILECTO: 19 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

ESCORPIO: Te gustaría capacitarte para conseguir un mejor empleo y ganar más dinero. Todavía el momento no es propicio, tu mente no está lista para asimilar nuevos conocimientos. Por la tarde, una discusión con la persona amada te permitirá descubrir un lado oculto de su personalidad que no te gustará. NÚMERO PREDILECTO: 32 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

SAGITARIO: El día es propicio para tomar una decisión importante en lo profesional; el entorno astral te ayuda y te orienta para salir adelante. Después de una reciente ruptura sentimental que te afectó bastante, vas a tener una nueva aventura; así podrás olvidar lo desagradable que sufriste antes. NÚMERO PREDILECTO: 73

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

CAPRICORNIO:Tu impaciencia es justificada pero por el momento deja las cosas andar por sí mismas; con el tiempo la persona que quieres se acercará. En tu trabajo aprovecha de la protección que te brinda una mujer mayor de cabello claro; por su experiencia vas a ascender más rápidamente. NÚMERO PREDILECTO: 57 COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

ACUARIO: Tus tareas no te encantan, el entorno laboral te deprime; espera un poco más para cambiar de trabajo; todavía no vas a encontrar algo mejor. Sé prudente en los viajes, los astros indican riesgos de accidente de tránsito sobre todo por la noche, al salir de la ciudad. Sensibilidad al calor. NÚMERO PREDILECTO: 24

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS: Siempre te preocupa tu carrera; no es una razón suficiente para hablar siempre de tu trabajo cuando regresas a casa; tu pareja está aburrida y espera otras cosas por tu parte. Las solteras del signo van a exigir mucho de sus pretendientes y en unos casos demasiado; por esta actitud van a perderlo. NÚMERO PREDILECTO: 1

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

