Lucas Lucco hace vibrar a sus fanáticos de las tres fronteras

El cantante brasileño, Lucas Lucco, presentó un show sinigual durante el fin de semana en Ciudad del Este. El artista oriundo de uno de los municipios de Minas Gerais no les falló a sus fanáticos de las tres fronteras y ofreció un espectáculo único con sus mejores hits. El show debió realizarse el 25 de noviembre pasado, sin embargo, fue postergado y finalmente realizado el pasado viernes en La Roche Casa de Eventos.

Lucas Lucco presentó frente a una multitud conocidos hits de su repertorio como Princesinha, Vai vendo, Tic Tac (Part. Mc Lan), Pac-Man, Tô fazendo amor (Part. Jorge e Matheus), Fé no Pai, entre otros. El cantante interactuó con sus fanáticos tomándose selfies y dejándolos corear sus más conocidas canciones. El show tuvo como telonero al grupo Rodrigo Smanioto, cantante de sertanejo universitario.

El joven no cuenta con una extensa trayectoria musical, sin embargo, tiene millones de fanáticos en el vecino país y en el nuestro. Lucco compone sus propias canciones y dice que encuentra inspiración para sus composiciones a través de su propia rutina y de las personas, según el artista no hay nada mejor que eso para decirle en las canciones lo que todo el mundo siente. Sus influencias de artistas de la música sertaneja son Zezé di Camargo, Luciano y Jorge e Mateus.

