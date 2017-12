De arquero, a número 1 en corrida

Dejó su natal Cecilio Báez con el sueño de ser futbolista. Fichó por Nanawa de la Liga Paranaense, club en el que jugó dos años. Pero su talento era correr. Cuando probó no dejó más y actualmente es el número 1 de las corridas en la región.

Así es la vida deportiva de Raúl Benítez, quien reside en Ciudad del Este hace 6 años, tiempo que lleva para ser el mejor en las pruebas pedestres de 5 y 10 Km.

“Quise ser futbolista, comencé siendo arquero en Nanawa, pero cuando corrí por primera vez, me di cuenta que eso me gustaba más. Desde entonces me dedico a las corridas, que es mi pasión”, dijo Benítez.

Diariamente dedica, al menos, tres horas y media a las prácticas, en dos turnos. Esta temporada ganó casi todas las corridas en las que participó, en algunas fue segundo y en otras, tercero. Tiene en su haber el récord nacional juvenil y su vitrina infinidad de trofeos, medallas y premios.

