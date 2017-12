Puenteguýpe 26 de diciembre del 2017

Cuentan que muchos de los “jagua’i paquete” del entorno del Clan están muy nerviosos, porque ven que los corruptos están comenzando a caer y que muy pronto llegará por esta zona. Muchos están en la mira para ir directo a la cacerolita. Aníkena!!!

Ciudad del Este debe ser el único lugar del planeta tierra en donde en un tramo de 700 metros hay un embotellamiento que dura dos horas. ¿Qué hizo la administración eficientísima y transparentísima de Sandra McLeod para solucionar el embotellamiento? Dos horas en un embotellamiento de 700 metros, pero enfrente no hay nada. Algo raro pasa. No lo ve quien no quiere ver nomás…

En realidad no es embotellamiento… sino embolsillamiento. Se cierra el tránsito para que los muchachos de Tía Sandra puedan recaudar. Ella todavía no está enterada pues estaba demasiado ocupada inaugurando obras y repartiendo platas en capillas. Ahora que su candidato se fue al mazo, veremos si sique apareciendo por los barrios…

