Denuncian que Barrio Poti no recoge basuras hace dos semanas

Vecinos del diferentes sectores del Km. 8 Acaray, sobre todo del barrio San Juan, denunciaron que hace dos semanas el recolector de basuras no ingresa para llevar los residuos. En consecuencias, se acumulan los desechos frente a las viviendas a merced de animales y ya con olores nauseabundos y sumamente molestosos. La encargada de la recolección es Barrio Poti, empresa tercerizada.

Una persona, quien no quiso identificarse en la empresa, justificó la inactividad del recolector, dijo que el camión no pasó aún porque el lunes fue feriado y que muchos vecinos no sacan temprano las basura. Aseguró que este viernes de tarde no se recoge, se hará mañana. Consultada por teléfono quién hablaba, se hizo que no escuchaba bien y cortó la comunicación.

