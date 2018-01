Asesinan a un empresario brasileño en Santa Rita

Un empresario brasileño de 62 años fue presuntamente asesinado y quemado parcialmente. Su cuerpo se encontró ayer a la mañana en el interior de su vehículo. Resultó víctima Leo Sholl, propietario de un conocido local gastronómico denominado “Churrasquería Costelão”, de Santa Rita.

Los restos de Sholl estaban en el asiento trasero de su automóvil, Chevrolet, tipo Corsa, bordó, con chapa ASX 007 que fue abandonado en la entrada a la Colonia Panambi, de la ciudad de Santa Rita. El mismo es propietario de una churrasquería en Santa Rita y según sus allegados, no tenía enemigos. Tampoco tuvo algún tipo de problema con nadie por lo que su muerte causó asombro. La última vez que le vieron fue el domingo, a la 21:00 horas aproximadamente cuando salió de su casa con destino a un salón parroquial para jugar bocha.

Su cuerpo fue descubierto a las 07:50 aproximadamente de ayer por un transeúnte que llamó a la Policía al encontrase el vehículo estacionado entre los matorrales, con olor a quemado.

Personal de criminalística de la Policía acudieron el lugar y se encontraron con su cuerpo parcialmente quemado y además tenía excoriaciones a causa de las quemaduras.

Al principio se dijo que el cuerpo tenía heridas de arma de fuego pero la fiscal que investiga el crimen, Rocío Valdez, explicó que no se pudo constatar ni descartar esta posibilidad, debido a que el cuerpo estaba quemado. Tampoco se pudo precisar si tenía heridas de arma blanca y otras lesiones, pues durante la inspección primaria no se encontró ninguna evidencia de eso en el cuerpo.

Los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue judicial en la ciudad de Asunción para determinar la causa de la muerte.

Leo Sholl deja huérfanos dos hijos y estaba en pareja con una brasileña.

