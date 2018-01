Empresario brasileño habría muerto por inhalación de humo

El empresario brasileño de Santa Rita, Leo Scholl, habría muerto por inhalación de humo. Hasta la fecha no hay sospechoso detenido por el crimen y el celular de la víctima sigue desaparecido. El cuerpo del infortunado fue hallado el pasado lunes en la Colonia Panambi, de Santa Rita, en el asiento trasero de su automóvil.

El empresario brasileño Leo Sholl (62), fue quemado parcialmente y abandonado en el asiento trasero de su automóvil. Al principio se dijo que el cuerpo tenía heridas de arma de fuego pero la fiscal que investiga el crimen, Rocío Valdez, descartó la versión, tras una autopsia que se practicó al cuerpo en la morgue judicial en Asunción. Tras la inspección minuciosa de los médicos forenses de la capital determinaron como causa de muerte, “asfixia por inhalación de monóxido de carbono”. Es decir, el empresario murió a causa del humo de su cuerpo y además, parte del asiento del rodado que fue quemado.

Ayer, la fiscal Valdez explicó que no tienen a ningún sospechoso identificado. Sus familiares declararon que el ahora muerto no tenía ningún enemigo por lo que desconocen algún trasfondo del crimen. Igualmente, dijo que no encontraron el teléfono móvil de la víctima que podría ser determinante para la investigación.

“Estamos trabajando en la investigación con personal de Homicidio. Seguimos buscando el celular de la víctima que sería una pieza clave para determinar el trasfondo del crimen”, acotó la agente fiscal.

Scholl era propietario de un conocido local gastronómico denominado “Churrasquería Costelão”, de Santa Rita. La última vez que le vieron fue el domingo, a la 21:00 horas aproximadamente cuando salió de su casa con destino a un salón parroquial para jugar bocha.

