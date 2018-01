Horóscopo 5 de enero del 2018

ARIES: Tu gusto para mandar y para aconsejar a los demás te pone en el primer plano en tu trabajo y te brinda la admiración de tus jefes y colegas. Sin embargo, los astros te avisan que de vez en cuando deberías ser menos exigente porque hay unas personas que no pueden sostener tu ritmo. NÚMERO PREDILECTO: 82

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

TAURO: Un buen aspecto planetario del planeta Venus va a procurarte los medios para expresarte mejor, para tener más determinación y más audacia. Tenés que aprovechar de este ámbito astral para mejorar tu vida sentimental por ejemplo. Para tu salud no debes abusar de la buena comida. NÚMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: Nunca te satisface lo que tenés, quieres siempre más. Es bueno tener ambición pero paciencia también, lo lograrás sin apuro. Si tu empleo actual no te satisface, no hay que culpar a los demás, cambia y punto. Tenés los medios, te hace falta la voluntad y más motivación. NÚMERO PREDILECTO: 97 TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: ANILLO DE PLATA

CANCER: Vas a tener un disgusto amoroso. Se dice que un clavo saca otro clavo. Tenés que poner en práctica este dicho y no perder más tiempo en esperanzas inútiles. Los astros te sostienen para pasar bien este fin de semana y encontrar alguien agradable que llenará este vacío emocional. NÚMERO PREDILECTO: 69 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LEO: Hay un malestar en tus relaciones laborales que tenés que solucionar lo antes posible si no va a degenerar y no será más aguantable la situación. El diálogo parece la mejor solución y luego podrás tomar una decisión definitiva, aun si no es la más conveniente. Suerte en el juego. NÚMERO PREDILECTO: 47

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

VIRGO: Tu gran potencia personal y tu valentía para lograr a tus objetivos te permiten superar cualquier dificultad. Cae bien porque vas a tener que demostrar mucha perfidia para ordenar tu vida sentimental y no dañar a nadie. En la salud ligeras molestias por causa de dolores de vientre consecuentes con un resfrío. NÚMERO PREDILECTO: 22 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

LIBRA: Tu originalidad hace de ti una persona de grata compañía. A pesar de que has planeado pasar un fin de semana tranquilo, varios amigos van a invitarte para salir a divertirte. Podés aceptar, vas a conocer una persona fuera de lo común que te va a encantar. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ESCORPIO: Tu mente se encuentra en otro lugar, cerca de una persona con la cual te gustaría compartir todo de la vida. No tengas vergüenza para manifestarle y expresarle tus sentimientos. Muchas futuras parejas han fracasado por timidez por decir sus sentimientos recíprocos. NÚMERO PREDILECTO: 81

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

SAGITARIO: Tu espiritualidad te brinda mucha humildad y te da las ganas para dedicarte a los que sufren. Podés hacerlo pero sin esperar nada a cambio, y eso podría herirte porque tampoco te gusta la ingratitud. Entonces piénsalo bien antes de empezar una cruzada caritativa. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 50

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

CAPRICORNIO: Tu corazón vacila entre dos amores y no sabes que hacer. Los astros indican que de ambos nada resultaría serio entonces, podés seguir buscando la pareja perfecta. El fin de semana se presenta bajo buenos auspicios en lo laboral, más para los nacidos a finales de diciembre. NÚMERO PREDILECTO: 77 TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: CADENA DE ORO

ACUARIO: Llegamos al fin de la semana y parece que tu mente es más positiva. Sin embargo, todavía hay un poco de tristeza en ti porque unas cosas no salieron como lo deseabas. Tenés que salir a visitar amigos y amigas o, si te gustan los deportes, practicar uno no demasiado riguroso. NÚMERO PREDILECTO: 9 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

PISCIS: Vas a despertarte de mal humor porque la persona que amas no va a brindarte la atención y los cariños que estás esperando de ella. Por qué no aprovechar de este fin de semana para salir juntos como jóvenes enamorados. Vigila tu billetera, hay riesgos de perderla. Dolores de músculos entre los ancianos. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

Comments