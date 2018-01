Horóscopo 6 de enero del 2018

ARIES: Hay una persona con la cual te gustaría salir pero que no te hace caso. Cambia tu actitud, acércate a otras y deja de mostrarle tu interés, tendrás una agradable sorpresa. El momento es bueno para cambiar de trabajo o pensar en crear tu negocio propio, los astros apoyarán toda iniciativa nueva en este sentido. NÚMERO PREDILECTO: 56

TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: CADENA DE ORO

TAURO: Te encuentras en una posición buena para tomar iniciativas, dar consejos e indicar a aquellos que necesitan lo que tienen que hacer para que todo se arregle. Un nuevo encuentro, al comienzo no muy adelantador, cambiará a corto plazo muchos aspectos de tu vida privada. NÚMERO PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

GEMINIS: Una aventurita amorosa de año nuevo que te dio muchas expectativas se va a acabar este fin de semana; no lamentes nada, no podía andar la relación; a corto plazo habría resultado decepcionante. Te vas a preocupar por el dinero en este fin de mes, sin embargo, pasarás bien el fin de semana. NÚMERO PREDILECTO: 63

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

CANCER: Varias personas van a intentar influir una decisión importante que debes tomar en tu vida sentimental. Una invitación para salir y divertirte va a llenarte de alegría, sin embargo, todavía hay un poco de tristeza en tu mente porque unas cosas no salieron como lo deseabas. NÚMERO PREDILECTO: 1 MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

LEO: En tu trabajo el día de hoy será agitado pero positivo, con grandes perspectivas para tu futuro próximo. Hay una persona del sexo opuesto que te gusta, entonces no tengas vergüenza para manifestar y exteriorizar tus sentimientos; llega el fin de semana, es un buen pretexto para invitarla. NÚMERO PREDILECTO: 43

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

VIRGO: Si te quedas en tu actividad actual no lograrás nada mejor, tenés que cambiar, reaccionar, moverte, buscar una actividad más lucrativa, eventualmente empezar de trabajar por tu cuenta propia. Cuida tu billetera si tenés que salir, los astros indican riesgos de robo. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 97 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

LIBRA: Dos personas están enamoradas de ti y no sabes qué hacer para no lastimarlas; podés crear una especie de competencia entre ellas, pero este juego es peligroso, al final podrías quedarte sin nadie. Una nueva relación profesional te abrirá nuevos horizontes y buenas posibilidades de crecimiento. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: ÍNDIGO

ESCORPIO: Muchas actividades para terminar esta semana te cansarán y como no podrás hacer todo lo que habías planeado te dará ganas de quedarte en casa a pesar de una invitación de último momento. Cuando algunos eventos no te satisfacen, tenés que adaptarte a la situación porque no podrás cambiarlos. NÚMERO PREDILECTO: 78 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

SAGITARIO: Difícil recuperarse después de una decepción sentimental como sufriste. Tenés que aceptar cualquier invitación, lo importante es no quedarte en casa en estos momentos de depresión. Para los trabajadores del volante el fin de semana será lleno de problemas que van a ponerlos nerviosos. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

CAPRICORNIO:La Luna forma una buena configuración para vos, te apoyará muchísimo hoy en todas tus tareas. A pesar de que no va a sobrar el dinero, pasarás un fin de semana bastante agradable entre amigos y amigas. Tu dinamismo te procurará la admiración de tu entorno. NÚMERO PREDILECTO: 3

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

ACUARIO: Vas a recibir una atractiva propuesta de trabajo en otra parte del país. Un encuentro amoroso en este fin de semana va a cambiar tu vida. Si todavía no tenés pareja todo estará bien, estarás muy feliz, vivirás momentos inolvidables, pero si ya hay alguien en tu vida, cuidado con los problemas. NÚMERO PREDILECTO: 12

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

PISCIS: No estás totalmente feliz cuando no llevas una vida hogareña regular y tranquila. Aprovecha este fin de semana para reunir algunos familiares y disfrutar un buen asado. Una compra que te preocupa hace días se va a concretar gracias a un ingreso de dinero inesperado. NÚMERO PREDILECTO: 48

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

