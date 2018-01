Piden que diputado Portillo sea expulsado del PLRA

El abogado Pedro Candia, fiscal partidario, solicitó al Tribunal de Conducta del PLRA la expulsión del diputado Carlos Portillo. Agregó que los audios son elementos suficientes para realizar esta solicitud, por su falta de conducta ética.

La nota de acusación al diputado Carlos Antonio Portillo Verón fue presentada ayer al Tribunal Partidario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para pedir la expulsión del mismo.

Según el abogado Candia varios son los artículos violados por Portillo. Explicó que un diputado no puede ejercer una función más allá de lo que le compete. “Este está intercediendo ante un órgano judicial, como es el Tribunal de Apelaciones, para tratar de obtener beneficios a favor de una procesada. Para eso están los abogados. Por otro lado, él ya tiene antecedentes en el partido, fue suspendido por seis meses por la cuestión de los viáticos”, explicó.

Se refiere a un viaje programado para diciembre de 2013, cuando Portillo debía viajar a Las Vegas, Estados Unidos, para participar de un curso de “Gestión financiera y presupuesto público”. Supuestamente el diputado perdió el vuelo y por eso no viajó. En agosto de 2014 se descubrió que pese a no haber viajado no devolvió los casi 20 millones de guaraníes que cobró en concepto de viático.

Candia señaló que la denuncia hecha por los medios de comunicación sobre el supuesto tráfico de influencias, evidenciado a través de los audios filtrados es elemento suficiente para juzgarlo. Además hay una declaración del mismo diputado, “quien confesó que tuvo contactos, que estuvo en comunicación con la persona”.

El fiscal partidario acotó que dentro de sesenta días hábiles los jueces del Tribunal de Conducta del Partido Liberal, luego de realizar todo el proceso, deben decidir si Portillo es declarado culpable o es absuelto.

