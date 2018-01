Habrá “ligeros aumentos” en los supermercados

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Christian Cieplick, considera que, tras el ajuste del precio del gasoil, es de esperar que haya “ligeros aumentos” de precios de ciertos productos, que posiblemente “ni se sientan”.

Cieplick, afirmó que un eventual impacto dependerá del tipo de proveedor y el valor de las mercaderías. “Para comenzar, los aumentos no van a ser directamente proporcionales. Puede ser un pequeño porcentaje, que -incluso- puede ser absorbido”, expresó, sin aventurar cifra.

Añadió que sobre los productos de almacén (no perecederos), la influencia de la suba del precio del gasoil será mucho menor que sobre los rubros perecederos (frutas, verduras, carne, etc.), que mayormente utilizan el servicio de transporte.

“De todas maneras, van a ser ligeros aumentos que posiblemente ni se sientan, en el sentido de que, muchas veces, los precios de los productos por oferta y demanda están oscilando, porque son de negociación diaria”, explicó.

