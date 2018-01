Hallan restos óseos que serían de Abrahán Fehr

Agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encontraron restos óseos en las coordenadas indicadas en un panfleto dejado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El escrito hacía referencia a Abrahán Fehr.

Los restos fueron encontrados en un lugar de difícil acceso en la estancia San Eduardo, ubicada en el distrito de Tacuatí (San Pedro), en el límite de las colonias menonitas Manitoba y Santa Clara. Sobre la identidad de la presunta víctima, “es difícil de saberlo, son restos óseos, no se observan rastros de ropa”, indicó el Tte. Coronel, Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), pero reconoció que el panfleto, que contenía unas coordenadas de la fosa donde fue hallado el cuerpo, hablada de Abrahán Fehr.

“El panfleto en sí es un escrito donde se hacía referencia al cuerpo de lo que fue Abrahán Fehr y tenía un pequeño mapa hecho a mano sobre la ubicación aproximada. Lo único que nos queda es hacer un análisis de ADN para confirmar la identidad. Nosotros no podemos presumir nada por algún rastro en el lugar”, dijo Urdapilleta.

El estado en que se encuentra el cuerpo hace difícil su identificación a simple vista, por lo que se determinó que sea trasladado inmediatamente a la morgue judicial de Asunción, donde llegó anoche, pasada las 20:00. El complejo proceso de identificación, estará encabezado por el doctor Pablo Lemir.

Por pedido de los fiscales, los familiares del colono Abrahán Fehr fueron convocados para la toma de muestras de ADN en el Laboratorio Forense y posterior comparación con los restos hallados en Tacuatí.

El colono de origen mexicano Abrahán Fehr Banman (38), un agricultor padre de cuatro hijos de entre 4 y 10 años, fue secuestrado por el grupo criminal autodenominado EPP el 8 de agosto de 2015. Su familia rogó por una prueba de vida durante los 888 días de su cautiverio.

Los secuestrados

El grupo autodenominado EPP, a quien se atribuye la autoría del panfleto con las coordenadas del hallazgo, mantiene en cautiverio a cuatro personas: el suboficial Edelio Mornínigo, (1288 días), el colono Abrahán Fehr (888 días hasta ayer) Franz Wiebe (144 días) y Bernhard Blatz (132 días).

Familia rogaba por una prueba de vida

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) informó de un panfleto que contenía la ubicación de un cuerpo enterrado. El mismo habría sido elaborado por el EPP y mencionaba a quien fuera secuestrado en agosto de 2015, Abrahán Fehr.

El sufrimiento de la familia Fehr comenzó en la tarde del 8 de agosto del 2015, exactamente 400 días después del secuestro de Edelio Morínigo, otro de los secuestrados por el EPP. Abrahán fue tomado junto a dos hijos y un ayudante cuando trabajaban en la cosecha de maíz en una estancia arrendada a la familia Soljancic, en Tacuatí. Horas después fueron liberados todos, menos el colono.

Los liberados llevaron consigo el reclamo de los secuestradores. Pedían US$ 20.000 por la libertad del Fehr, lo que no fue reunido ni depositado inmediatamente en las coordenadas referidas por los delincuentes.

El 18 de agosto de ese mismo año se confirmaba que la familia había cumplido con un pago de US$ 100.000, que fue a parar a manos de estafadores que no estaban vinculados con el secuestro. Tampoco ofrecieron una prueba de vida. Los meses se convirtieron en años y la esperanza se apagaba con el silencio de los captores y la nula respuesta de la FTC.

Las autoridades anunciaron el análisis del cuerpo hallado en la zona para que no queden dudas con respecto a su identidad.

“Quepis encontrado les es familiar”, dice fiscal

El fiscal Joel Cazal informó que los hermanos de Abrahán Fehr mencionaron que el quepis hallado con los restos óseos era muy parecido al que tenía él cuando fue secuestrado.

“Nosotros recibimos algunas de las prendas. Los hermanos mencionaron que por lo menos el quepis era muy parecido al que tenía cuando fue secuestrado. Vamos a analizar todos los atuendos y los restos”, manifestó el fiscal Cazal.

Explicó que la tierra de la fosa estaba firme, lo que hace presumir que el cuerpo fue depositado en el lugar desde hace mucho tiempo. Añadió que hay muchas presunciones que indican que se trata del colono menonita, pero que requieren del resultado científico ver si sería él u otra persona. “Ojalá que no sea él, pero es casi improbable que no sea el cuerpo de Abrahán. Queremos hacer todo de forma rápida para darle cristiana sepultura a este cuerpo, porque los familiares están muy ansiosos y tristes ya”, lamentó.

Recordó que hubo publicaciones que se hicieron en relación a estrategias de las autoridades, las cuales incidieron en el proceso de investigación y liberación de otros secuestrados.

“Cualquier cosa por ahí podría perjudicar la vida de los secuestrados, creo que tenemos que tomar conciencia; la gente publica cosas que no tenía que haberse publicado, eso daña seriamente la vida de los secuestrados. La familia nos dijo que publicaciones perjudicaron bastante las negociaciones (…). Tengo que abrir una investigación referentes a la última publicación del video que pasó el 14 y 15 de mayo”, advirtió finalmente.

