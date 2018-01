Invitan a encuentro de circo todos los miércoles en el Lago de la República

Tres compañías de circo de CDE se reunen todos los miércoles en el Anfiteatro del Lago de la República para entrenar y a la vez brindar un espectáculo al público. “Desde el año pasado estamos organizando encuentros semanales de circo para quienes quieran aprender y entrenar. Nuestra meta es que el circo crezca aquí en nuestra ciudad y en nuestro país”, explicó Garazi Olabarria, miembro del circo.

Show de Circo Pipo, Candilejas Circo y Sarambi Circo, son las compañías que unen para entretener a los esteños. “Los espectáculos nacen de la necesidad de cada uno en mostrar su arte y al mismo tiempo dar vida a nuevos escenarios. La base de una buena sociedad es la cultura”, explicó Olabarria.

Comentó que la falta de arte en el país los impulsó a juntarse. “Al ser diferentes individuos haciendo el mismo, o sea arte, decidimos apostar todos juntos y el público disfruta. Juntando fuerzas el circo cada vez pisa más fuerte”, resaltó.

El encuentro no solo es para los integrantes del circo, sino, que también para todo aquel que desea aprender.

Olabarria dijo que se reúnen con la intención de no solo entrenar, sino que enseñar a todo aquel que quiera aprender el arte. “El circo es un arte sano y que sana, donde uno trabaja no solo el físico sino también la mente. Queremos demostrar a la sociedad que es una de las artes mas viejas del mundo y una de las mejores”.

Los integrantes del circo invitan a la ciudadanía en general a participar los miércoles de 17:00 a 20:00 del show de circo. “Nosotros llevamos juguetes, malabares, sonido y tereré para todos. Ponemos un poco de onda y estamos ahí entrenando todos los miércoles”, recalcó Olabarria.

