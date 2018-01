El sacerdote australiano John Wotherspoon, proveniente de Hong Kong, está recorriendo varios países de Sudamérica en el marco de una campaña de concienciación denominada “No más mulas”. Llegó a Ciudad del Este para advertir a nuestra gente que no se deje embaucar por las bandas de criminales, que captan personas para transportar drogas a otros países.

Actualmente hay siete paraguayos presos en Hong Kong, de los cuales cuatro son de Alto Paraná. Wotherspoon es capellán de prisiones y emprendió la campaña “No más mulas” al ver que una gran cantidad de extranjeros son detenidos al transportar drogas a la ciudad asiática. Estuvo por Ciudad del Este reuniéndose con los familiares de los detenidos a fin de entregar cartas y llevar noticias de sus seres queridos a los presos.

Los criminales, que en su mayoría conforman bandas nigerianas, se aprovechan de las necesidades económicas, para captar a sus víctimas ofreciéndoles una importante suma del dinero. También prometen trabajo y hasta recurren al enamoramiento, en el caso de las mujeres a fin de convencerlas a viajar. Muchas de las víctimas saben que llevan consigo drogas, mientras que otras son engañadas y no saben lo que realmente transportan en la maleta. En Hong Kong, no hay pena de muerte por narcotráfico, como en otros países asiáticos, pero las sentencias son muy elevadas por este delito.

Estos son los temas que deberían ser motivos de preocupación para nuestras autoridades. Lamentablemente tenemos una historia de corrupción, de la ilegalidad y del derroche del dinero fácil. Todo esto hace que los jóvenes, cada vez más agobiados por las necesidades económicas, se convierten en presas fáciles de este tipo de delincuentes.

Ya tenemos varios antecedentes de compatriotas utilizados como mulas detenidos en diversas partes del mundo y de otros casos en los que fueron víctimas de trata de personas. Cada cierto tiempo cuando estalla algún tipo de escándalo por estos casos, llegan autoridades de Asunción para charlas y talleres, pero luego todo pasa al olvido.

Las advertencias para nuestros conciudadanos deben ser constantes y por diversos medios, para prevenir este tipo de males y eso tiene que ser parte de la agenda de las autoridades locales y regionales, que se interesen por el bienestar ciudadano.

Al mismo tiempo, se tienen que generar las condiciones para que los habitantes puedan desarrollar una vida digna y por sobre todo erradicar la corrupción rampante. Esa que hace que los delincuentes públicos y privados hagan ostentaciones del dinero fácil groseramente, pervirtiendo los valores de una sociedad, que necesita urgentemente rescatar y volver a poner en primer lugar la decencia y la honestidad. El dinero fácil nunca puede ser bueno.

