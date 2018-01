Marito Abdo promete “extirpar” a los corruptos

Mario Abdo Benítez pidió “extirpar” a los corruptos del Partido Colorado, en su discurso como candidato a Presidente por el Partido Colorado. Por su parte, Horacio Cartes instó al pueblo colorado a votar a Marito. Antes del acto de proclamación hubo abucheos y roces.

Una gran cantidad de dirigentes del Partido Colorado llegaron hasta la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para la proclamación de los 782 candidatos del coloradismo que resultaron ganadores de las internas realizadas en diciembre y que competirán contra los demás partidos en las elecciones generales del 22 de abril.

Poco antes de las 19:00 se registraron los primeros incidentes entre dirigentes oficialistas y disidentes. Los abucheos tampoco faltaron cuando llegaron hasta la sede de la ANR el presidente de la República, Horacio Cartes, quien es el número 1 de la lista de candidatos para el Senado. Mismo trato recibieron figuras como Javier Zacarías Irún y Perla Acosta de Vázquez.

Al respecto, y en un breve discurso, Horacio Cartes sostuvo que no es tiempo de revanchismos y que todos deben trabajar por la lista 1.

“Mario Abdo Benítez, estoy a la llamada para salir a trabajar en la seguridad. No solamente tenemos la obligación de pedir votos. Hay algunos dolores acá, heridas… vamos a sanar juntos esas heridas”, expresó Cartes, para finalmente decir: “Quiero, Mario Abdo Benítez, que sea el próximo presidente de la República”.

Por su parte, Marito pidió unidad dentro del Partido Colorado para llegar victoriosos a las elecciones de abril próximo. “Hoy quiero conquistar a los que no votaron por nuestra lista, conquistarles con nuestra conducta”, expresó.

Agradeció además a Horacio Cartes por el respaldo dado públicamente tras la victoria ante el candidato oficialista, Santiago Peña, a quien calificó como “el joven dirigente colorado”.

Dijo que el Partido Colorado nació para trabajar por la gente y lograr la transformación que espera el pueblo paraguayo. “El Paraguay va a cambiar de mano de nosotros”, aseveró Marito.

Dijo que el Partido Colorado debe cambiar a sus representantes vinculados con la corrupción y cambiar a las instituciones manchadas por el tráfico de influencias, haciendo referencia a la crisis del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyo extitular era Óscar González Daher, quien hoy figura en la lista de candidatos para el Senado.

“No solamente valen los títulos universitarios, vale también el coraje para luchar contra la corrupción. Si hay un tumor, extirpemos a tiempo, antes que haga metástasis”, resaltó.

Comments