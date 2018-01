Diputado Portillo pierde sus fueros

La Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador liberal Carlos Portillo, quien está investigado por la Fiscalía por tráfico de influencias y coima. La sesión extraordinaria fue convocada para las 9:00, pero se inició cerca de las 10:00.

Una mayoría sobre 59 diputados removió los fueros a Carlos Portillo a pedido del juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, quien a su vez recibió el pedido de la fiscal Liliana Alcaraz.

“Quiero sentar mi posición sobre este pedido (…) Aunque la Fiscalía y el Poder Judicial en este momento no son garantías para ningún ciudadano, quiero pedirles a mis estimados colegas que me aprueben el pedido de desafuero (…) Las instituciones están en crisis en la República, pero confío en que el pueblo paraguayo pueda saber distinguir entre la verdad y la mentira, entre la calumnia y la acusación fundada, entre la corrupción y la honestidad”, dijo Portillo en un discurso previo al tratamiento de su caso.

Carlos Portillo fue salpicado por unos audios difundidos por ABC Cardinal en que se escucha que, en confabulación con la abogada Lucía Escobar, le pide a Auda Fleitas el pago de un soborno para lograr una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná.

Los audios, además, son respaldados con conversaciones vía WhatsApp en que Escobar habría reenviado a Fleitas un mensaje de Portillo solicitando el pago de unos US$ 3.000. En una parte del audio, la mujer consulta al diputado cómo puede enviar el dinero: “¿Depósito, giro o entrega?”, a lo que el diputado le responde que verá si algún familiar o amigo puede acercárselo.

El diputado liberal efrainista negó primeramente que esté detrás de este caso, pero los audios, además de las declaraciones, fueron suficientes para que la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, impute a Portillo y a la abogada Escobar.

Comments