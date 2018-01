Puenteguýpe 17 de enero del 2018

Ña defensora de los pobres no dijo ni mu sobre la suba de pasaje unilateral, decidida por los empresarios chatarreros. Como confirmó un edil si está o no en la ciudad no suma ni resta.

*********

Ahora el diputado multifacético tendrá que verse con la justicia por negociar un proceso judicial. Ojalá que se tenga la misma vara con todos los traficantes de poder e influencia que hacen y deshacen en todas las instituciones y siguen campantes sin ser molestados.

*********

Muy efectivos son los fiscales y jueces cuando ellos son los afectados por la inseguridad. El lunes pasado movieron cielo y tierra para encontrar el saco robado de una magistrada. Bue… sin comentarios…

Comments