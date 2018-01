Preocupa educación paraguaya: “alumnos leen pero no entienden”

Los resultados de la evaluación realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias denotan el bajo nivel de interpretación lectora. “Un chico que no avanza en materia de la lectura no puede recibir información y menos aprender”, señalan desde el MEC.

El director de Relaciones Gremiales del Ministerio de Educación, Humberto Ayala, lamentó los resultados negativos del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe). “La parte que más me preocupa es la lectura. Se nota que nuestro nivel de avance en materia de interpretación de textos es extremadamente bajo (…) Leen pero no entienden”, manifestó para ABC Cardinal.

Teniendo en cuenta esto, señaló que un estudiante que no logra interpretar los textos que lee no puede recibir información de ninguna materia y, por ende, no aprende.

Con respecto a los factores que incidieron en los bajos niveles de educación, resaltó aspectos sociales que rodean a cada chico: la migración del campo a la ciudad y de los padres al exterior, la pobreza y las inundaciones, la delincuencia y los cambios climáticos con constantes olas de calor y frío extremos. “El aspecto educativo no está disociado del resto de los problemas sociales”, señaló.

Asimismo, Ayala admitió que existe un gran problema de comunicación entre el docente y el MEC, puesto que, a pesar de la existencia de programas educativos, los maestros no los conocen ni aplican. Agregó que está en estudio el cambio de la malla curricular y la inclusión de nuevas materias o el fortalecimiento de las existentes. “Se esperaba poder iniciar la aplicación en el 2019”, señaló.

Sin embargo, destacó que se está implementando en la actualidad muchos programas de matemáticas, robótica, lectura y también inserción escolar de niños con discapacidad. Estos cambios podrían incidir positivamente en un futuro censo.

Los datos del Snepe fueron dados a conocer el miércoles último en conferencia de prensa. En resumen, entre el 40% y el 60% de los alumnos están por debajo del nivel medio, mientras que el 90% de los niños y adolescentes evaluados no alcanzaron las competencias óptimas de su grado o curso.

El Snepe realizado en el 2015 evaluó a unos 500.000 estudiantes de finales de ciclo (tercer, sexto, y noveno grados) de la Educación Escolar Básica (EEB) y de la Educación Media (tercer curso).

Urge reforma acorde al contexto social y económico

Ante los resultados deplorables que arrojó el censo sobre el nivel de aprendizaje realizado por el MEC, gremios docentes resaltan la necesidad de una reforma educativa consensuada y acorde al contexto social y económico nacional.

Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), señaló que los datos del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe) son resultados de la falta de una política de Estado en la educación. “Se viene manejando con una serie de improvisaciones de los gobiernos”, aseguró.

Asimismo, indicó que la responsabilidad recae sobre la precaria formación de los estudiantes y los mismos docentes. “Tenemos que reorientar los planes educativos a la luz de la realidad actual y ver qué sociedad queremos construir para, a partir de allí, desarrollar una política educativa”, opinó.

Sobre los factores que inciden en el bajo rendimiento demostrado con el Snepe, indicó que el factor social, político y sobre todo económico, incide notablemente. En especial, en las zonas rurales, donde los niños pobres son los más afectados.

Si bien resaltó que los docentes reciben hoy mayor capacitación, indicó que el problema es que se costea con fondos de la excelencia siendo que debería ser solventada con los recursos del propio Ministerio de Educación. “Eso pasa porque no tenemos una política definida. Nos preocupa que estemos produciendo más de lo mismo para aportar a la mediocridad en nuestro país y más adelante volverán a aflorar signos de aplazos”, aseguró.

Reiteró también la necesidad de una reforma educativa que esté realizada con la participación de todos los sectores afectados y que esté acorde a nuestra realidad económica y social.

