Rieder’s Rock se desintegra

La conocida banda esteña Rieder’s Rock se desintegró luego de deleitar con los mejores covers y temas propios del hard rock a los altoparanaenses. Sin bien la banda se encontraba en buen momento, uno de los integrantes decidió dar fin al grupo. Carlos González, guitarrista principal, explicó los motivos y nuevos proyectos.

González comentó que el cantante y fundador de la banda (Emiliano Padía) les dijo que ya no se sentía a gusto con el trabajo que realizaban últimamente y lo que se reflejaba en las presentaciones. “El motivo principal sería las diferencias musicales, los covers que veníamos realizando y los temas que hemos grabado eran muy rebuscados y complejos musicalmente para lo que son sus influencias como el rock y blues. Pasamos de tocar temas sencillos y cuadrados como Rock del Gato (canción original de Ratones Paranoicos) a tocar Even Flow, de Pearl Jam, o War Pigs, de Black Sabbath, cuyas estructuras musicales son bastante variadas, por lo que ya no se sentía a gusto con todo eso y dijo que se dedicaría al rock y blues cuadrado, estilo que a mí particularmente no me agrada tanto tocar, lo mío es el hard rock crudo”, explicó González.

Agregó que particularmente encuentra difícil que la banda vuelva a los escenarios. “La amistad sigue, no hubo discusiones ni malos entendidos, quiero dejar bien en claro eso, pero de mi parte no veo esa posibilidad”.

Resaltó que tiene intenciones de crear una nueva banda. “La visión es grande y espero encontrar gente con esa misma visión, quiero componer temas, tocar fuera del país y surgir como vulgarmente se dice. De momento me tomaré un merecido descanso de los escenarios”, concluyó.

La banda estaba integrada por Emiliano Padía (vocal y guitarra base), Carlos González (guitarra líder), Andrés Silva (bajo) y Óscar Vega (bateria).

