El martes se tratará juicio político al fiscal general

Se juntaron las 20 firmas de legisladores para convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y así tratar el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. La sesión será el próximo martes 23 de enero, a las 10:00.

Ayer se logró alcanzar las 20 firmas necesarias para que la Comisión Permanente del Congreso Nacional convoque de manera obligatoria a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la cual fue marcada para el martes 23 de enero, a las 10:00.

Los últimos en firmar fueron el liberal Antonio Buzarquis y Enrique Mineur. También se sumó el diputado Óscar González Drakeford, con lo cual ya se cuenta incluso con 21 firmas. Las rúbricas pertenecen a diputados liberales y algunos independientes. No hay ningún colorado, ya sea del sector oficialista o disidente.

El libelo acusatorio cuenta con tres causales de enjuiciamiento: la usurpación del cargo, participación en la persecución penal a inocentes y supuesto enriquecimiento ilícito.

Los diputados estarán agregando otras causas como asociación criminal, coacción y persecución a inocentes. En este último punto, la diputada Rocío Casco había señalado en conferencia de prensa que siguen sosteniendo que los campesinos presos por el caso Curuguaty son inocentes.

El pasado 2 de enero, el Ministerio Público abrió una investigación penal al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por probable enriquecimiento ilícito. Para la tarea fueron designados los fiscales Yolanda Portillo y José Dos Santos.

El nombre del fiscal Díaz Verón también se menciona en varios de los audios filtrados por ABC Cardinal, vinculado supuestamente a negociados para torcer la justicia.

El pasado miércoles, ciudadanos autoconvocados a través de las redes sociales arrojaron papel higiénico contra la sede de la Fiscalía, exigiendo la renuncia de Díaz Verón.

Disidencia busca votos del oficialismo

El diputado Dany Durand dijo que el movimiento disidente Colorado Añetete está buscando los votos suficientes para conseguir el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Espera poder convencer a sus correligionarios oficialistas.

“Acá lo importante no son los firmantes, sino a través del diálogo conseguir los 52 votos necesarios”, dijo el legislador, justificando así no haber firmado el pedido para que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar el juicio.

Afirma que los argumentos del pedido son poco contundentes, por lo que también se trabaja en darle solidez a la propuesta de juicio político para Díaz Verón, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Ya nos manifestamos desde el principio sobre acompañar como corresponde el juicio político. Para nosotros es más importante abrir una mesa de diálogo con el oficialismo para conseguir la cantidad de votos, no una mera presentación sin sustento”.

Sobre la elegida para reemplazar a Díaz Verón, Sandra Quiñónez, afirmó que no están de acuerdo, ya que se contaminó la selección de la terna, lo que quedó más expuesto aún con los audios filtrados.

Sostiene que lo que espera es que ante la inminencia del juicio, Díaz Verón renuncie y asuma quien corresponda, según lo estipulado, y que se espere a los nuevos legisladores para un nuevo fiscal general.

