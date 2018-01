“Kelembu” sostiene que aliarse con Zulma Gómez es suicidio político

El candidato a gobernador Celso Miranda “Kelembu”, del movimiento Cruzada Nacional, sostuvo que aliarse con la senadora liberocartista Zulma Gómez “es como ponerse una soga por el cuello”. Miranda aseguró que el protagonismo de Gómez en el PLRA imposibilita la unidad opositora en Alto Paraná por su impopularidad.

El miércoles pasado, la senadora Gómez pidió a “Kelembu” a descabalgar su candidatura para apoyar a la liberal María Portillo en su carrera a la gobernación. “Que no sea después del 22 de abril quiera hacer una manifestación, que le llame a la gente con piedras y botellas para agredir a autoridades electas”, fue el mensaje de Gómez a Miranda.

“Kelembu” indicó que la intervención de la senadora Gómez, en vez de unificar, divide más a la oposición por no gozar de la aceptación popular.

“No hay ninguna posibilidad que me una así. Hay formas para hacer: son mediciones, encuestas para ver quién tiene más chances. Respeto su deseo, pero no hay posibilidad”, remarcó el candidato de Cruzada Nacional.

Miranda comentó que analizaban con María Portillo una unidad opositora para enfrentar al candidato colorado Roberto González Vaesken; sin embargo, aseveró que la intromisión de la senadora agrava la división en la oposición. “María Portillo tiene que apartarse de ella, eso es lo que nosotros pensamos”, destacó.

“Kelembu” afirmó que con la aparición de Zulma Gómez ni el sometimiento a una encuesta con María Portillo prosperará. “Mi equipo y mucha gente me llaman y me escriben para alertarme de Zulma Gómez. Es como poner una soga por el cuello aliarse con Zulma”, reiteró Miranda.

Zulma Gómez nuevamente integra la lista del Senado del PLRA y buscará permanecer en su banca en las elecciones. Gómez fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto intento de estafa de 11 millones de dólares a la Itaipu mediante una fundación fantasma; la legisladora ubicó a operadores políticos en la Binacional y violó la Constitución Nacional al apoyar la enmienda proreeleccionista.

Campaña intensificada

Celso Miranda “Kelembu” anunció que intensificará su campaña política desde este lunes con una maratón de visitas a los electores, que se iniciará en el mercado de Abasto de Ciudad del Este.

“Kelembu” refirió que con otros candidatos de Cruzada Nacional conformaron equipo de trabajo en los 22 distritos de Alto Paraná.

Comments