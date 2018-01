De la sartén al fuego

Siguiendo con el carnaval en la fiscalía, protagonizado por el fiscal General del Estado, ahora con permiso, Javier Díaz Verón, ayer fue designado como encargado de despacho, por el mismo Díaz Verón, nada más y nada menos que el fiscal adjunto del Alto Paraná, Alejo Vera. Para completar el panorama de exhibición de complicidad y podredumbre, los diputados que responden al presidente Horacio Cartes, salvaron a Díaz Verón de un juicio político.

Alejo Vera llegó al Alto Paraná a finales del año 2012. A su llegada prometió barrer con la corrupción despertando mucha esperanza en la ciudadanía que esperaba cambio en una de las instituciones más corruptas del Alto Paraná como lo es el Ministerio Público. Sin embargo, tras estos cinco años y más de su gestión, Vera no combatió absolutamente la corrupción, al contrario, los fiscales a su cargo siguieron facturando a diestra y siniestra con operativos extorsivos, impunidad de conocidos delincuentes y traficantes y otras series de aberraciones.

Los fiscales siguieron enriqueciéndose “milagrosamente”, varios agentes fueron denunciados por procedimientos extorsivos con nombres y apellidos. Sin embargo, ninguno fue investigado, ni siquiera se disimuló un sumario para los denunciados.

Ayer los pobladores de Presidente Franco se manifestaron, una vez más frente a las oficinas de Alejo Vera y su camarilla para exigir que las denuncias de corrupción en la municipalidad de aquella ciudad no queden impunes. Hay que recordar que la imputación a los exintendentes se había logrado precisamente gracias a la presión ciudadana, de lo contrario, ya hubiera ido al olvido y los sinvergüenzas disfrutando tranquilamente de la impunidad.

Durante la administración de Alejo Vera se desató una terrible persecución contra el abogado Paraguayo Cubas, Celso Miranda y el abogado Jorge Brítez, solamente porque pusieron en evidencia que los fiscales dejarían impune la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán, como efectivamente sucedió después.

En el imperio del tráfico de drogas, la falsificación y la corrupción galopante, el fiscal Alejo Vera no puede demostrar UN SOLO logro a la ciudadanía del Alto Paraná, en todo este tiempo ha sido un padrino más de la corrupción. Ayer, un periodista de Asunción revelaba que Díaz Verón recibía 40.000 dólares semanales de los importadores de productos piratas. Es de suponer que esa recaudación se recibía en la fiscalía de Ciudad del Este y se remitía en Asunción. Por algo entonces, Díaz Verón lo eligió como su sucesor.

