Horóscopo 24 de enero del 2018

ARIES: Un error por tu parte en cuanto a una compra de bienes raíces importantes no te permitirá recuperar rápidamente tu inversión. Cuentas con tus relaciones profesionales para salir de una situación administrativa complicada que podría afectar tu fama en los negocios. Suerte en los juegos por la mañana. NÚMERO PREDILECTO: 92

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

TAURO:Te gusta la exactitud y la precisión en todo, pero en el mundo moderno actual es difícil exigir mucho sin dar nada. Tus amores pasan por unos momentos decepcionantes, no rompas todavía, los astros indican que en un futuro próximo serás feliz con esta persona. Digestión difícil por la noche. NÚMERO PREDILECTO:78

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

GEMINIS: La falta de dinero se va a solucionar con la ayuda de un pariente cercano. Cuidado para no pagar más de lo que vale un aparato electrodoméstico que necesitas; busca más sin apurarte, encontrarás más barato. Dolores de ovarios para las mujeres nacidas en los últimos días del signo. NÚMERO PREDILECTO: 95

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: La manera de organizar tu trabajo no te resulta conveniente; pierdes mucho tiempo en desplazamientos muchas veces inútiles. Planificas tus tareas de modo más racional. Una invitación por parte de una persona del sexo opuesto va a encantarte, por fin podrás intentar algo más. NÚMERO PREDILECTO: 6 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

LEO: Deberías orientar tus actividades hacia los medios de comunicación, tenés el don para convencer a los demás, entonces utilízalo mucho más. Una compra de tu media naranja va a asustarte porque tu situación financiera no es tan buena que lo que aparenta. Dolores de cabeza por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

VIRGO: Tus enemigos no están por donde te lo imaginas; busca más allá de tu círculo próximo, entre las personas que conociste antes. Tus relaciones sentimentales inestables te agotan; llegó el momento de elegir y empezar una vida amorosa tranquila, sin por eso caer en el aburrimiento. NÚMERO PREDILECTO: 80

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

LIBRA: A pesar de que sea difícil resistir a tu encanto, tu actitud con la persona amada es demasiado mandona; ten cuidado porque siguiendo así se va a cansar y mandarte a la China. Evitar los esfuerzos físicos importantes para hoy, tus músculos están bastante cansados, resultarían problemas. NÚMERO PREDILECTO: 2

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

ESCORPIO: El planeta Venus, que además de gobernar el amor maneja las artes, te permitirá expresar mejor tus dones artísticos y, sin todavía darte los medios para vivir gracias a estos talentos, por lo menos podrás mejorar bastante tu situación económica. Salud: dolores en las articulaciones. NÚMERO PREDILECTO: 46

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

SAGITARIO: La competencia entre vos y tu media naranja resulta muy positiva en lo sensual y erótico; les permiten disfrutar del amor sin aburrirse. En tus tareas te falta apoyo por parte del entorno; tenés que usar más tu optimismo natural para estimularlos y sobre todo, motivarlos. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

CAPRICORNIO:Una relación sentimental secreta va a obligarte a tomar una decisión importante, te imaginas la cual. Tu ansiedad actual se traduce por una falta de concentración y de eficiencia en tu trabajo; un descanso es necesario o por lo menos una reducción de actividad. NÚMERO PREDILECTO: 70

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

ACUARIO: Llegan las oportunidades, tenés que decidir rápidamente para mejorar tu situación económica. Felicidad y bienestar entre los casados gracias a un buen ambiente astral que favorece las reconciliaciones. Alivia tu alimentación, los dulces no son apropiados hoy. NÚMERO PREDILECTO: 94

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

PISCIS: Estás mezclando trabajo y amor y eso no te resultará positivo. No podés exigir nada diferente de la otra persona que comparte tus actividades porque no corresponde a sus capacidades profesionales. Cuidado manipulando cuchillos, los astros te indican que por desatención te vas a cortar. NÚMERO PREDILECTO: 41

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

