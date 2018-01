No fueron nominados a los Óscar, pero recibieron gran elogio de John Bailey

La segunda película presentada por el dúo Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, “Los Buscadores”, no consiguió entrar en la lista de preseleccionados para el Óscar a la Mejor Película Extranjera. Sin embargo, el filme logró flor de halago. Fue el mismo presidente de la Academia de Cine de Hollywood, John Bailey, quien elogió la película de producción paraguaya a través de su blog.

El actual titular de la Academia dedicó un extenso texto a la película nacional más taquillera de nuestro país. “Días después de ver Los Buscadores, no la podía sacar de mi cabeza. Esto me llevó a buscar en Youtube a ver, lo que sea, que pueda descubrir de estos realizadores y su producción. Cada año hay notables películas en lenguas extranjeras hechas con poco presupuesto que simplemente no logran acumular la suficiente crítica o atención mediática para atraer a los premios {…}. Después de llamar la atención con el ingenio y la gran energía de sus “7 cajas” (2012), el dúo paraguayo Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori expanden su plantilla de película … a “The Gold Seekers”, a resultados que no solo son más grandes y pulidos, pero aún más de un placer afable. Los “buscadores de oro” deberían exceder fácilmente el alcance internacional de su predecesor, al tiempo que proyectan perspectivas de rehacer y aumentan la visibilidad para la industria cinematográfica modesta de la nación. Es solo la segunda característica de Paraguay para ser presentada para la película de Lengua Extranjera de los Óscar, aunque no logró llegar a la lista final, tal vez porque es demasiado accesible como una parte del entretenimiento puro para esa categoría tradicionalmente sobria”, decía parte del escrito.

También menciona que, al conocer que el filme quedó fuera de la carrera por el Óscar, contactó a los cineastas paraguayos para conocer acerca de su labor, y añade la respuesta de Schémbori, quien le ofreció un resumen de la situación actual del cine paraguayo.

Bailey destacó igualmente la juventud del equipo y la camaradería que se puede observar en el detrás de escena. “Inclusive con recursos limitados, cineastas en todo el mundo cuentan historias que nos dan un sentido de comunidad y nos unen, más allá de las, a menudo contenciosas, fronteras”, concluyó.

La crítica completa de Bailey ya se encuentra en la página oficial de “Los Buscadores”.

