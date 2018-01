Vecinos pagan para terminar obra ante incumplimiento de la municipalidad

Vecinos del barrio La Victoria de Ciudad del Este se unieron para juntar la suma de G. 5.500.000 y contratar a una empresa privada para la terminación de un empedrado en el lugar. La obra fue encabezada por la municipalidad local pero nunca se terminó. Representantes de la institución habían dicho que en la región estaban escaseando piedras y que por eso no terminaron muchos proyectos de empedrados.

Los trabajos para el empedrado se iniciaron los primeros días de diciembre del año 2017, pero antes de la fiesta de Navidad la obra quedó paralizada y los obreros no volvieron a aparecer desde entonces. Los vecinos reclamaron varias veces la situación, porque debían dejar sus automóviles estacionados en calles adyacentes, a la intemperie, mientras el proyecto no concluía.

Sin embargo, luego de un mes de reclamo, decidieron colaborar entre los frentistas y pagar a otra empresa para que puedan terminar el empedrado. “Esperamos mucho tiempo y ya no podemos seguir así porque nuestros vehículos quedan en la calle, ya que no podemos entrar en nuestros estacionamientos hace más de un mes”, manifestó Gregoria Marecos, una de las moradoras.

Otro vecino, Trifón Ruiz Díaz, por su parte dijo que para culminar el empedrado, sólo faltaban los cordones, el relleno con piedra triturada y aplanar toda la superficie de 125 metros, que es la longitud total de la obra en la calle 4 del barrio mencionado.

“Nos unimos un grupo y hace unos días salimos casa por casa a pedir la colaboración de los vecinos para poder terminar así nuestro empedrado. No es justo porque es una obra que la municipalidad debía culminar pero ya necesitamos nuestro camino listo”, indicó.

Los trabajos se reanudaron el jueves último y desde entonces la empresa privada está acelerando las actividades para terminar todo este fin de semana. “Finalmente tendremos nuestro empedrado listo, pero mediante nuestra propia gestión, porque mucho esperamos que se termine pero no sucedió”, destacó Ruiz Díaz.

La arquitecta Raquel Reinoso de Obras Municipales, había dicho hace unas semanas que hay varios empedrados que estaban paralizados por la escasez de piedras en el departamento. Ayer, con relación a la obra en la calle 4 del barrio La Victoria de CDE, dijo que ese trabajo probablemente le compete a la Itaipu Binacional.

Sin embargo, cuando iniciaron los trabajos, se colocó un cartel gigante para indicar que la obra estaba siendo encabezada por la administración de Sandra McLeod de Zacarías, pero el mismo quedó destruido luego de una de las tantas tormentas que se registraron en la localidad.

En la ciudad, existen varias otras obras inconclusas, iniciadas por la comuna local. En el barrio San Alfredo existe una calle que está siendo empedrada pero cuyas obras pararon también hace alrededor de un mes. En el barrio Santa Ana hay dos calles en la misma situación, mientras que en la zona del Km 8, hay unos tres caminos clausurados por los trabajos no terminados.

