“El peor colorado es mejor que los otros dirigentes políticos”

El candidato a gobernador Roberto González Vaesken (ANR) sostuvo que “el peor colorado es mejor que cualquier otro dirigente que tienen otros partidos políticos”. El polémico discurso fue lanzado en una reunión de unificación de la dirigencia de Colorado Añetete y de un sector de Honor Colorado, liderado por el diputado Ramón Romero Roa (ANR).

Para alabar a los dirigentes de su partido, González Vaesken utilizó un similar discurso el exministro Marcelo Soto, quien dijo: “el peor de los colorados siempre va a ser mejor que el mejor de los liberales”. La frase generó una serie de críticas, por lo que Soto al final pidió disculpas a los afiliados del PLRA.

“Históricamente solo los colorados votan a los colorados. El peor colorado, el peor colorado es mejor que cualquiera que otros dirigentes que tienen los otros partidos políticos”, dijo el aspirante a gobernador en la parte final de su discurso.

González Vaesken y los candidatos de Colorado Añetete se reunieron con los dirigentes de un sector de Honor Colorado para sellar la unidad colorada para competir en las elecciones del 22 de abril.

“Tengo un sueño de un Alto Paraná más justo. Tengo un sueño de que la gente que hoy necesitada pueda tener el auxilio del Estado y de la gobernación. Tengo un sueño en el cual nuestro departamento vuelva a brillar. Tengo un sueño en el cual la gente tenga una oportunidad de trabajo para poder llevar el pan y el sustento a las familias. Tengo un sueño en que todos los políticos de todos los partidos sean servidores del pueblo, trabajen para el pueblo y no se sirvan más de la gente”, apuntó el candidato a gobernador al inciar su discurso.

Por su parte, Romero Roa recomendó a González Vaesken y a los dirigentes a buscar “a los amigos”. Agregó: “No nos convirtamos en jueces para decir este viene y este no; tienen que venir todos”.

Según Romero Roa, una victoria aplastante de González Vaesken a la gobernación va a retumbar en Asunción, con lo que los altoparanaenses tendrán más peso político para definir en la capital.

González Vaesken mantuvo una postura crítica en las internas contra el clan Zacarías, y ambos sectores aún llegaron al “abrazo republicano”. Justo y Javier Zacarías exigen respeto y no ser ofendidos para apoyar al candidato a gobernador, quien al conocerse ganador de las internas había anunciado una auditoría de la gestión de Zacarías.

Mientras que un grupo de dirigentes independientes se reunió esta semana con González Vaesken con intención de respaldarlo, pero bajo condición de no abrazar a los Zacarías. Poco después González Vaezken apareció con un discurso que podría alejar los votos independientes y de los colorados críticos de la familia Zacarías.

Comments