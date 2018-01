Horóscopo 27 de enero del 2018

ARIES: Un próximo contacto con una persona extranjera se revelará benéfico con el tiempo porque te permitirá modificar tus proyectos y pensar diferente para el futuro. Prudencia si tienes que salir este fin de semana, los astros revelan riesgos de choque para los que tienen auto. NÚMERO PREDILECTO: 2

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: MEDALLA DE LA VIRGEN

TAURO:Agitación en tu vida sentimental; los astros dicen que las perspectivas son buenas para empezar una relación seria. Te vas a preocupar por un pariente que está en problemas económicos; como tu situación financiera personal no te permite ayudarlo, por lo menos bríndale tu sostén moral. NÚMERO PREDILECTO: 96

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

GEMINIS: Frustración amorosa para los hombres este fin de semana porque tu compañera dedicará más tiempo a sus invitados. Las señoritas se beneficiarán en estos dos días de un apoyo astral fuerte de Venus en lo que concierne los encuentros amorosos; numerosas van a enamorarse seriamente. NÚMERO PREDILECTO: 67

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: Usa más tu inteligencia y tu poder de adaptación para prosperar en tu trabajo. Excelentes perspectivas en tu vida afectiva, vas a sentirte feliz en esta nueva relación que, empezó difícilmente y fue muy ambigua. Altibajos en tu salud, cálmate no hay nada malo. NÚMERO PREDILECTO: 7

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LEO: Aprovecha estos dos días de tranquilidad para preparar tus entrevistas de la próxima semana. Tu carrera es importante para ti, pero no te olvides que una persona que te quiere necesita de tu presencia a su lado. Evitar las comidas grasosas, tu hígado es perezoso. Dolores de vientre entre las mujeres. NÚMERO PREDILECTO: 36

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

VIRGO: Tu gusto para las cosas nuevas permitirá evadirte de tu medio ambiente bastante pesado en estos días. Si sos soltero, un nuevo amor cambiará tu vida, sin embargo, no te hagas muchas ilusiones, como te ocurrió varias veces en el pasado, no será para siempre, una aventura, no más. NÚMERO PREDILECTO: 19

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

LIBRA: Tu espíritu alegre es muy apreciado en sociedad, entonces usa más esta facultad que tienes para ligarte de amistad con las personas, pensando que podrían ayudarte en tu trabajo. Mucho romanticismo para este fin de semana con una persona que te sorprenderá por su ternura y sus atenciones. NÚMERO PREDILECTO: 79

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

ESCORPIO: Un deseo de independencia típico a tu signo crece en tu mente, te obligará próximamente a reflexionar sobre tus amores actuales. Un viaje imprevisto se revelará muy productivo con relación a tus actividades. Una mujer de tez morena te llevará una noticia agradable. NÚMERO PREDILECTO: 14

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

SAGITARIO: Deberías reconsiderar tus relaciones afectivas actuales porque parece que no has logrado la estabilidad en este ámbito de tu vida. Disfruta de este fin de semana para salir de tu rutina diaria, vas a conocer personas interesantes y se presentará una buena oportunidad sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 40

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

CAPRICORNIO:Los consejos de un anciano te guiarán en tus dificultades actuales, te traerán las respuestas a unas interrogaciones y te permitirán acercarte otra vez con tu familia. Tu soledad sentimental es momentánea, el entorno astral es positivo y va a procurarte nuevas relaciones. Suerte en el juego. NÚMERO PREDILECTO: 69 TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: PULSERA DE ORO

ACUARIO: Un proyecto demasiado importante para que puedas realizarlo en solitario te preocupa. Busca entre tus relaciones profesionales, puedes reclutar un grupito para llevarlo a cabo; tu ganancia será menor de lo que esperabas, pero por lo menos tendrás la satisfacción de haber realizado algo concreto. NÚMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS: Mucha felicidad para las mujeres del signo este fin de semana; van a salir y sentirse muy atractivas. En cuanto a los muchachos, será difícil hacerse querer por el sexo opuesto, tendrán mal carácter y no sabrán agradar. Suerte en las loterías y juegos de casino, sobre todo para los nacidos en marzo. NÚMERO PREDILECTO: 30

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

