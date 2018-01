Itakyry: identifican a invasores que balearon a guardia

Un guardia de seguridad de una estancia de Itakyry resultó gravemente herido tras un enfrentamiento con presuntos campesinos. Según la policía, los atacantes ya están identificados.

El informe oficial refiere que el guardia identificado como Facundo Robledo Acosta, de 54 años, recibió un balazo en la cabeza por parte de campesinos con quienes se topó mientras hacía un recorrido por la propiedad.

Un video viralizado en las redes sociales muestra cuando ahora herido se encontró con los supuestos invasores con quienes discutió al tratar de evitar que éstos avancen.

“Epyta che iru” se escucha que dice uno de los “sin tierras”, mientras Robledo les encañona con su escopeta. Al mismo tiempo más de un campesino le apunta con armas, lo que hace que la víctima reaccione y saque de su cintura un revolver. En ese momento se inicia un breve intercambio de disparos y rápidamente Robledo cae herido sobre el pastizal. Uno de sus atacantes se acerca y roba las dos armas que tenía, para luego darse a la fuga.

El herido fue trasladado por el personal policial al puesto de Salud de Itakyry para que reciba atención primaria, luego fue llevado al Hospital Distrital de Hernandarias. La estancia donde ocurrió el incidente está ubicada en la Colonia Kapi’i, propiedad de Carlos Enciso.

En contacto con radio 780 AM, el Inspector Edgar Valenzuela de la comisaría 12 de Itakyry, dijo que ya tienen identificado al grupo de personas que atacó al guardia de seguridad y que éstos son conocidos por invadir terrenos ajenos. Agregó que no revelará sus nombres para no entorpecer la investigación. El caso está a cargo de la fiscal Natalia Montanía.

