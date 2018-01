Ortiz y Canillas usaron líneas que aparecen en cruce de llamadas

Ayer se confirmó que dos de los números telefónicos que aparecen en el cruce de llamadas del caso Rodrigo Quintana pertenecen al empresario tabacalero José Ortiz y el asesor de la EBY, Luis Canillas.

El juez penal de garantías Alcides Corbeta recibió ayer la contestación de las empresas Las Ventanas SA y Edivi SA, a las que solicitó que identifique a los usuarios de las líneas telefónicas que aparecen en los cruces de llamada en la noche en que fue asesinado Rodrigo Quintana en la sede del PLRA. El pedido se realizó teniendo en cuenta que las firmas figuran como propietarias de los números.

En el primer caso, Las Ventanas confirmó que el número era utilizado por José Ortiz, gerente de la tabacalera del presidente de la República, Horacio Cartes. Esta línea aparece en la comunicación con el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, minutos antes del atraco al PLRA en que la Policía asesinó al joven Quintana.

En cuanto a Edivi, esta señaló que el número era usado por Luis Fernando Canillas Vallejos, asesor de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Guillermo Duarte, defensor de la familia de Rodrigo Quintana asegura que con esta confirmación se va comprobando la hipótesis que ellos tenían sobre lo que ocurrió entre la noche del 31 de marzo, en que se quemó el Congreso Nacional, y la madrugada del 1 de abril, cuando la Policía asesinó a sangre fría al joven dirigente liberal.

El punto principal de esta investigación es saber quién dio la orden para ingresar de manera violenta y con semejante armamento sin orden fiscal ni judicial al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El atraco ocurrió luego de que esa tarde dirigentes liberales fueran hasta la plaza frente al Congreso a manifestarse contra la violación de la Constitución, que pretendía a través de una enmienda lograr la reelección del presidente Horacio Cartes.

“Solo se hace lo que pide José Ortiz”

Andrés Fariña, abogado de la fiscal Brígida Aguilar, quien supuestamente ordenó dar a conocer el cruce de llamadas de altas autoridades sin motivo alguno, insistió en que su firma fue falsificada y denunció que la Fiscalía solo hace lo que ordena José Ortiz.

Fariña denunció que el Ministerio Público no hace caso a los pedidos de diligencias para comprobar que, como la afectada dice, la firma que figura en un supuesto pedido de su ex unidad fiscal se hizo a finales de octubre pasado.

Aguilar, supuestamente, firmó un pedido dirigido a la empresa Tigo para conocer el detalle del cruce de llamadas de nuevas líneas dentro de una investigación. Sin embargo, esos números de teléfono nada tendrían que ver con lo que la agente estaba investigando en ese momento. Entre esos números estaba el de José Ortiz, gerente de Tabesa, quien también accionó por “persecución a inocentes” a raíz de esto. El abogado Fariña apunta a un funcionario de la fiscalía de J.A. Saldívar llamado Óscar Correa, quien habría llevado el oficio falso a la telefónica Tigo, que proporcionó los datos. El defensor de Aguilar acusa a la persona de actuar en connivencia con otros funcionarios de la fiscalía en su contra, como víctima de una “trampa”.

“Todo lo que pide José Ortiz mediante el abogado de la ministra Gladys Bareiro, Abog. Alonso (…), se hace en el acto, pues no sé para qué mandó allanar la Fiscalía de J.A. Saldívar si la fiscala Aguilar no cumple más funciones desde el mes de octubre. En donde debe allanar es en Luque (…) Todo esto ya está en conocimiento de los superiores (…)”, sostuvo.

