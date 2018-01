Desabastecimiento de combustible en CDE a causa del paro de camioneros

Varias estaciones de servicio de Ciudad del Este reportan desabastecimiento de combustible, principalmente nafta, a raíz del paro de camioneros. Una extensa fila de vehículos se agolpó ayer a uno de los pocos locales del expendio que aún cuentan con el carburante. La medida de fuerza impide que los rodados de gran porte circulen por las rutas y por ende, lleguen a destino. Los camioneros exigen que el gobierno derogue el permiso que emitió para la circulación de bitrenes dentro del territorio nacional.

En Ciudad del Este ya se registra falta de combustible como consecuencia del paro de camioneros. La situación está dejando sin carburante a algunos emblemas y otros rubros pueden sufrir el mismo perjuicio, si no se destraba la protesta.

Según los reportes, el tipo de carburante que está en falta en la mayoría de las estaciones de servicios es la nafta. Sin embargo, el diésel también está a punto de terminar, si es que no llega la reposición en las próximas horas.

Solo unos pocos locales como el del emblema “Esso” ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero contaban, por lo menos hasta ayer, con combustible. Como consecuencia, los conductores se agolparon anoche hasta la estación para recargar el carburante a tanque lleno a fin de asegurar su circulación ante el desabastecimiento total en la zona.

El titular de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Alejandro Guggiari, indicó que hay unos 40 camiones cisterna que están aguardando sobre la Ruta II “Mariscal Estigarribia” la liberación del paso.

“En Alto Paraná las estaciones de servicio están con las mangueras colgadas y los camiones que tienen que venir están todos parados, sin poder moverse”, dijo en la tarde de ayer, al tiempo de adelantar que esta mañana CDE amanecería sin combustible.

Comentó que hay amenazas contra choferes de los camiones cisterna por si intentan avanzar durante las protestas. Lamentó que esta situación afecte a miles de personas que requieren del combustible para fines laborales en esta región del país.

RECRUDECEN PROTESTA

Por su parte, asociados al Gremio de Camioneros del Alto Paraná desde ayer comenzaron a extremar las medidas de fuerza cerrando la ruta VII, cada una hora, por cinco minutos. En otros cuatro puntos del departamento también se bloquearon accesos, al igual que en otras zonas del país.

Los cierres de rutas por cortos periodos se realizaron ayer en el Km 10 de Ciudad del Este, en el cruce del Km 30 Minga Guazú, en Hernandarias, Santa Rita y O’leary. Si bien la semana pasada habían asegurado que no cerrarían los accesos, decidieron cambiar su posición, luego de un comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), aseguraron.

“Ayer (por el domingo) en la página oficial del MOPC, publicaron un comunicado en donde ellos manifiestan que van a insistir en la entrada de los bitrenes al país. Nosotros no tenemos capacidad para competir con esa clase de rodados y todos ya saben nuestra postura”, indicó Emigdio Silvero, representante de los camioneros en la región.

CARAVANA

Los camioneros de la zona cuentan además con el apoyo de productores de la zona, que desde el viernes pasado están apoyando las medidas en contra de los bitrenes. Ayer, en horas de la tarde, los camioneros realizaron una caravana con aproximadamente 60 rodados. Salieron del Km 10 y fueron hasta el oasis del centro de la ciudad, como otra medida de protesta.

CINCO DÍAS DE PARO

Conductores agremiados a la Federación de Camioneros del Paraguay iniciaron con el paro el jueves último. La medida es adoptada luego de la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de permitir el ingreso experimental de camiones bitrenes. La Agremiación de Camioneros del Alto Paraná cuenta con cerca de 5.000 conductores. Ya a nivel nacional, existen como 35.000 choferes de camiones de corta, media y larga distancia, tanto local como internacionalmente.

