Coro Espíritu Santo busca nuevas voces

El Coro Polifónico Espíritu Santo (CPES) busca reclutar nuevos miembros, las audiciones se realizan todos los viernes y sábados de 19:00 a 20:30, en el Centro Catequístico del Área 4. La selección será por todo el mes de febrero. No hay límite de cupos, es decir, ingresarán todos aquellos que cumplan con los requisitos.

El primer coro del Alto Paraná, el CPES, conocido nacional e internacionalmente busca nuevas voces para sumar a sus integrantes titulares. El elenco musical cuenta con más de 20 años de existencia y al ser un coro vocacional busca renovar cada año. Los requisitos para audicionar son: mujeres, tener entre 12 y 30 años; varones, a partir de los 15 años (excluyentes); oído musical relativamente bueno (excluyente), lectura básica en clave de sol y fa (no excluyente), extensión vocal o tesitura que abarque dos octavas (o prácticamente en primera audición), experiencia coral (no excluyente) y contar con disponibilidad de tiempo para los ensayos. El casting se extiende hasta el próximo sábado 24 de febrero.

“Hay gente que ya se está acercando. Hasta ahora ya tenemos tres nuevos integrantes, dos hombres y una mujer. A pesar de que nosotros pusimos que recién en febrero iniciaríamos con la selección”, explicó César Arzamendia, maestro del CPES.

Como todos los años el CPES realiza un casting, así, abren posibilidad a las personas que desean formar parte de ella.

“A medida que pasan los años, y por el estatus del coro son exigentes las pruebas para entrar, tampoco es algo del otro mundo. Lo que más se analiza es el oído musical, no la voz, porque la voz se va formando con la técnica que se da en el mismo coro. Sí el oído musical, una persona desafinada no puede integrar el coro, pero sí un aficionado que no tiene mucha experiencia en el canto, si tiene un oído musical y está afinado. No se exige tampoco lectura musical, porque el oído es más importante”, indicó.

Arzamendia resaltó que normalmente ingresan más mujeres que varones, actualmente el CPES en su mayoría está integrada por mujeres, pero eso no quiere decir que se realizan excepciones. Aunque aclaró que están en busca de más voces masculinas para equilibrar.

