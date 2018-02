Independientes descartan apoyo a Vaesken por unirse a Zacarías

Los dirigentes locales del movimiento independiente Compromiso Ciudadano descartaron apoyar la candidatura a gobernación de Roberto González Vaesken (ANR) por asociarse a los Zacarías. Muchos colorados -que votaron contra el clan esteño en las internas- se decepcionaron con el cambio de postura de González Vaesken, quien fue escrachado en las redes sociales.

La candidata a diputada de Compromiso Ciudadano, Paola Horita, sostuvo que González Vaesken no necesitaba unirse con los Zacarías para ganar las elecciones. “Nosotros íbamos a apoyarle si mantenía su discurso contra la impunidad. Pero al haber abrazo, específicamente con el clan ZI pierde mi fe”, expresó Horita.

El jueves pasado, durante una reunión en la gobernación de Alto Paraná, González Vaesken y el exgobernador y aspirante a diputado Justo Zacarías oficializaron la unificación del equipo político con miras a los comicios del 22 de abril.

“Una cosa es que los intendentes (colorados) se pongan a diposición del candidato a gobernador, es algo normal y natural por una cuestión de gobernabilidad y en el partido tiene que seguir la línea. González Vaesken no tendría que abrazarse con él (Justo Zacarías). Tiene que prepararse para el fracaso”, advirtió la candidata de Compromiso Ciudadano.

Horita resaltó que Vaesken ganó las internas gracias a los votos críticos al clan Zacarías.

Horita, igualmente, dijo que observarán a los otros aspirantes a gobernador y van a respaldar al candidato que demuestre más su voluntad de luchar contra la corrupción.

DESCONTENTOS Y ESCRACHES

Tras conocerse la unión de González Vaesken con los Zacarías, los internautas revelaron su decepción y escracharon al candidato a gobernador en las redes sociales por claudicar su postura crítica.

Raúl Ernesto Cardozo escribió: “Si uno tiene buena intención con el pueblo jamás se aliaría a corruptos y ladrones. No hay más que votar a quien no tiene un grano de dignidad”.

A su vez, Mabel Vallejos publicó: “Pensé que era inteligente; cavando su propia tumba; menos 5 votos…”.

Por su parte, Gabriel Morínigo Benítez cuestionó: “No tiene postura este señor, hace poco dijo que jamás se uniría con los ZI”.

En tanto, Neri Duré sostuvo que las palabras van con el viento. “En las internas se acusan de todo y después son los mejores amigos”.

Dice que mantiene postura

Roberto González Vaesken aseguró que mantiene su postura contra la corrupción y contra la impunidad y que también solicitará, con pruebas necesarias, cárcel a los ladrones de instituciones públicas.

“Después del 22 de abril, nuevamente vamos a ser de Colorado Añetete y voy a seguir con las reivindicaciones. Fui a unas internas transparentes. Sabía que tenía que jugar con actores que no deseaba jugar. No voy a claudicar a esa bandera de reivindicaciones. Solo no puedo. Acepto las reglas de juego. Mi discurso es el mismo, contra la corrupción, contra la impunidad. Trabajar por la lista 1, sin llegar a renunciar a las reivindicaciones. Los ladrones deben estar en la cárcel. A partir de ahora voy a hablar con pruebas, lo que corresponde es hacer una auditoría. Mis opiniones deben tener un sustento jurídico o voy a ser un simple patotero”, afirmó González Vaesken.

El candidato a gobernador había prometido que ordenaría auditar la gestión de Justo Zacarías para que “los ladrones vayan a la cárcel”.

