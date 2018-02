Puenteguýpe 3 de febrero del 2018

Ayer apareció el fiscal Alejo Vera para nombrar a su sucesor en Alto Paraná. El nuevo adjunto hizo el mismo discurso que Alejo, cuando llegó como fiscal a esta zona del país. Aquella vez, Vera había prometido acabar con la rosca de fiscales corruptos. Rogamos a San Blas y a todos los santos, que este muchacho que llega no vaya por el mismo camino que el playboy Vera, cuya administración no hizo más que continuar con el carnaval en la fiscalía zonal.

En la Fiscalía ahora están reclutando hurreros. Estos aparecen en los actos públicos y recitan un guion escrachando a los que denuncian la corrupción en la Fiscalía. Hacemos extensivo el reclutamiento considerando que tras las últimas elecciones muchos hurreros quedaron a la deriva.

Ña Transparente debe ir a escondidas a la misa porque ndaje teme a los escraches. También por temor a los insolentes de la ciudad ya no hace el festejo en el predio de la ANNP. Es que desde que ofertó el inmueble para un casino-hotel ya no es bienvenida por esos lares. Si por ahí le ven a Michael Jackson en los festejos… no se sorprendan…

