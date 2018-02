Con llegada de algunos camiones se estaría reabasteciendo combustible

El 70% de las estaciones de servicios del Alto Paraná seguían sin combustible en la jornada de ayer. Sin embargo, desde hoy varios locales de venta del hidrocarburo estarían reabasteciéndose con la llegada de algunos camiones cisternas que fueron liberados en la tarde y noche de ayer.

“Hoy (por ayer) se liberaron todos los camiones retenidos por la huelga de camioneros en la región. Unos doce en total y también otros cisternas están llegando de Asunción”, manifestó Alfredo Molas, uno de los representantes de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA).

Por otra parte aseguró que la cantidad de combustible que va llegando no es suficiente para dar abasto a todas las estaciones de servicios. “Aún falta alcohol para la elaboración de nafta y de a poco solamente las estaciones se irán abasteciendo. Eso sucederá si los camiones siguen siendo liberados”, indicó.

Comentó que hay emblemas como Petrosur y Barcos y Rodados que no quieren arriesgarse en enviar sus cisternas hasta la región, porque aún no hay garantías de que lleguen en tiempo y forma.

“Sabemos que sigue el paro de camioneros, pero igual liberaron varios camiones. En cualquier momento pueden volver a retener a los rodados mientras no se solucione el problema de raíz”, señaló.

INDUSTRIA LÁCTEA, CON PÉRDIDAS

En tanto, el sector que reporta grandes pérdidas a consecuencia del paro de camioneros es el lácteo. Ricky Neufeld, gerente de distribución de lácteos Lactolanda, dijo que ya hay industrias paradas, pérdidas incalculables y riesgo de desabastecimiento en Asunción.

“Estamos en una impotencia total, ya no sabemos las pérdidas que estamos teniendo por el tema de los camioneros. Son incalculables ya las pérdidas que vamos teniendo. Por ejemplo, en Encarnación y Villarrica llevamos más de una semana sin productos, cerramos ya. El personal, sin trabajo; tenemos un sobrestock gigantesco en la fábrica, no tenemos más donde cargar la leche”, dijo Neufeld, rogando una solución.

Comentó que por “caraduras” están pudiendo colocar sus productos en Asunción y área metropolitana, debido a los caminos alternativos que están utilizando para llegar a destino.

