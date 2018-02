Horóscopo 8 de febrero del 2018

ARIES: Unas personas te critican, no se conforman con tu conducta, se chocan por tu manera de comportarte. Los astros indican que debes guardar tu personalidad tal cual, que les guste o no a los demás. Tus dolores de columna vertebral desaparecerán por algunos ejercicios de gimnasia. NÚMERO PREDILECTO: 9

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Venus, el planeta del amor, te acompañará para empezar una nueva relación sentimental que no te anima mucho todavía pero que se revelará feliz en un futuro próximo. Prosperidad y crecimiento rápido en el trabajo para los nacidos en abril en la primera semana del signo. NÚMERO PREDILECTO: 39

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

GEMINIS: Incertidumbre en tus amores porque la persona querida no responde totalmente a tus criterios y piensas echarla. Antes de tomar cualquier decisión en este sentido haz tu autocrítica y vas a ver que tenés mucha culpa en la deterioración de tu vida sentimental. Entonces intenta cambiar. NÚMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CANCER: Vives un tremendo romance en un clima sentimental apasionado; te sientes capaz de cambiar toda tu vida para vivir intensamente este nuevo amor. Ascenso demorado para los que trabajan en una administración pública entonces cuidado, no es el momento propicio para fallar o enfermarse. NÚMERO PREDILECTO: 87

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LEO: Conversación productiva con una persona de tu entorno y a consecuencia vas a poder conseguir algo mejor en tu trabajo. Un ingreso imprevisto de dinero te permitirá comprar un aparato electrodoméstico muy útil para tu hogar. Altibajos en tu salud pero los astros dicen que es psíquico. NÚMERO PREDILECTO: 65

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

VIRGO: Para los profesionales del volante el día será bastante pesado; algunos van a chocar, otros van a pelearse con clientes, otros con un jefe. Todo esto debido a un mal aspecto por parte del planeta Marte que durará toda la jornada; tenés que pensar que mañana será otro día y aguantar estos percances. NÚMERO PREDILECTO: 85

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE PLATA

LIBRA: Tu vida actual es totalmente dominada por el trabajo, por tus ganas para superarte y prosperar. Sin embargo, no es todo en la existencia; debes relajarte de vez en cuando y disfrutar más de la vida familiar y de sus alegrías. No rechaces las invitaciones, eso te cambiará de ambiente. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

ESCORPIO: Para los padres los astros indican que habrá preocupaciones respecto a la escuela para los chicos. En cuanto a los enamorados, el día se presenta bien para consolidar una relación todavía muy floja. No son aconsejados los gastos importantes, hay riesgos de ser víctima de vendedores inescrupulosos. NÚMERO PREDILECTO: 81

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

SAGITARIO: Te gustaría expresar mejor tus sentimientos, tus emociones, pero un bloqueo interno te lo impone; tenés que solucionar este malestar rápidamente porque tu pareja no entiende tu actitud reservada. En lo económico, la situación progresa, no es espectacular pero mejor. NÚMERO PREDILECTO: 24

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

CAPRICORNIO:Los solteros y solteras del signo están listos para vivir un flechazo que podría transformarse en una pasión profunda y duradera. Tus ideas laborales preconcebidas representan una molestia, un obstáculo, para llevar a cabo tus tareas; escucha más a los demás, y no intentes innovar. NÚMERO PREDILECTO: 79

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

ACUARIO: Un conflicto laboral podría llevarte a abandonar tu cargo actual; debido a tu situación económica del momento sería preferible buscar un consenso, un acuerdo amistoso porque con la crisis que sufrimos tendrías dificultades para encontrar otra actividad de inmediato con los mismos ingresos. NÚMERO PREDILECTO: 24 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

PISCIS: Cuídate de tus frecuentaciones y por no hacer nada que no sea en acuerdo con la ley porque las consecuencias serían trágicas. A tu vida amorosa le falta alegría, la compasión toma el paso sobre el amor y eso no es bueno; es tiempo de reaccionar y demostrar más atención a tu pareja. Dolores de vientre. NÚMERO PREDILECTO: 98

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

