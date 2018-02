Nuevo hospital inaugurado por Cartes tiene goteras y fisuras

El nuevo hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, inaugurado en noviembre último, ya presenta algunos deterioros en su infraestructura, por lo que aún no puede ser utilizado. El director de la institución, afirmó que hay fisuras y filtraciones en varias partes del edificio y que mientras la empresa encargada de la obra no repare todas las imperfecciones, no se mudarán.

El mega hospital fue inaugurado con bombos y platillos por el presidente Horacio Cartes en noviembre pasado. Sin embargo, a pocos meses de su presentación y sin llegar a ser ocupado, el local ya presenta algunas imperfecciones que ahora deben ser subsanadas antes de llegar a ser utilizada.

Los administrativos del centro asistencial tenían previsto mudarse antes de fin de año, pero la mudanza se fue postergando y ahora aseguran que no pueden hacerlo por las reparaciones que faltan terminar.

“Hay detalles del edificio que impiden que nos mudemos como filtraciones, fisuras y otros aspectos que deben culminar. Una vez que nos instalamos en el nuevo edificio toda la responsabilidad pasa a ser nuestra, por eso debemos esperar a que todo esté listo”, manifestó el director del IPS, Dr. Carlos Torras.

Mencionó que diariamente realizan un recorrido dentro del nuevo hospital y en cada ocasión encuentran algo nuevo que debe ser modificado.

“Si se detectan goteras y entra agua, vamos a tener que reparar nosotros si es que nos mudamos antes que todo esté 100%”, reiteró.

RESPUESTA

El ingeniero Claudio Rojas, jefe de obras de la empresa que construyó el nuevo hospital, Tecnoedil S. A., explicó por su parte que están al tanto de todas las imperfecciones que se detectaron y que las están reparando.

“Se están realizando algunas terminaciones en cuanto a la pintura y las goteras que detectamos ya fueron reparadas. Ahora debemos probar nuevamente si filtra agua cuando vuelva a llover”, indicó.

Comentó que durante todo el mes de enero no consiguieron avanzar con los retoques por las permanentes lluvias que se registraron en la zona.

“Creemos que esta misma semana estaríamos entregando el nuevo local ya con todas las modificaciones hechas. Nosotros también necesitamos que se muden al nuevo edificio, para comenzar las refacciones en el hospital antiguo”, señaló.

Tecnoedil es la empresa que construyó completamente el nuevo hospital de IPS de la ciudad y también tiene el contrato ganado para realizar todas las reparaciones del hospital viejo, que será utilizado para área administrativa y consultorios ambulatorios.

