“Abrazo republicano” dejó en el olvido fuertes acusaciones

Antes de la internas coloradas, candidatos a diversos cargos para las elecciones generales de abril próximo se acusaron sin piedad mutuamente entre oficialistas y disidentes. Hoy se unen en el “abrazo republicano” con un discurso totalmente diferente.

La historia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) tiene un marcado antes y después de las internas partidarias del 17 de diciembre pasado. En el lapso aproximado de cuatro meses cambiaron completamente sus discursos y, de sacarse en cara supuestos delitos del pasado o fracasos en gobiernos entre Honor Colorado, movimiento oficialista, Progresista Colorado y Colorado Añetete, de la disidencia, hoy todos se abrazan en el “olvido”.

Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, despotricó contra el actual mandatario, Horacio Cartes: “Te digo que Cartes forjó su imperio económico robando bienes públicos. Hoy utiliza todo el aparato estatal para expandir sus negocios, eso está en todos los registros”. En otro momento manifestó: “Él es un expresidiario por robo de divisas del Estado destinadas al campesinado, un hombre que estuvo prófugo”.

Por su parte, el presidente Horacio Cartes no quedó atrás para achacar a Nicanor: “Hay un expresidente que le mandaba a robar a la pobre Judith Andraschko y la que está presa es ella. Él, contando dinero que le hacía robar”, señaló. Expresó también que cerca del 17 de diciembre irían terminando los ganadores de Twitter y se contarían votos reales, ironizando la victoria de Marito en estadísticas y encuestas de redes sociales.

Santiago Peña, candidato a presidente por HC, en uno de los debates a los que fue invitado acusó a Nicanor de ser el “mariscal de la derrota” en 2008 y le apuntó que “solo aquel que sabe que va a perder habla de fraude”. El expresidente tampoco guardó silencio en esa oportunidad y lo calificó de liberal que votó por Lugo en las mismas elecciones.

Por último, el discurso que corona este fragmento de la historia del Partido Colorado corresponde al senador nacional Mario Abdo Benítez, quien ganó la candidatura a presidente en las internas y señaló que la gente no debía temer al dinero de Horacio Cartes y aseguró que castigaría a los corruptos. Pero, sin duda, el más sonado en esta oportunidad es aquel que mencionaba: “Vamos a ser uno con el pueblo colorado. No vamos a abrazarnos con la impunidad”.

DESPUÉS DE LAS INTERNAS

Una vez concluidas las elecciones internas partidarias en las que se proclamaba como ganador a Mario Abdo Benítez, lo cual significaba la derrota oficialista de Santiago Peña y también de Horacio Cartes. “Marito” continuaba con su postura de no ceder a las reconciliaciones: “Yo no me voy a abrazar con los antivalores que destruyen la política”, enfatizó, despertando la esperanza de sus correligionarios de que no sería similar a sus antecesores.

Días después, el 28 de diciembre, el senador fue a reunirse con Cartes y confirmaron el primer abrazo republicano. Entonces, el Presidente levantó la banderita blanca de la paz al manifestar: “Vamos todos a sanar esas heridas y que nos encuentren abrazados a todos en la Lista 1”.

LA FOTO

Esta semana se concretó el afamado “abrazo republicano” con todos los referentes citados antes. En la imagen se encuentran: Javier Zacarías Irún, Enrique Riera, Santiago Peña, Pedro Alliana, Alfonso Noria, César “Tigre” Ramírez, Horacio Cartes, Cristina Villalba, Marito Abdo Benítez, Nicanor Duarte Frutos, Antonio Barrios, Juan Afara, Sergio Godoy, Herminio Dávalos y Luis Gneiting.

