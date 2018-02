Afectados por paro de camioneros ahora trabajan a ritmo acelerado

Los trabajos de traslado de soja y otros productos se realizan a ritmo acelerado tras levantarse el paro de camioneros que duró más de diez días. El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, estimó que durante el paro las pérdidas fueron de unos US$ 100 millones.

La protesta de camioneros llegó a su fin luego de un acuerdo con el gobierno el martes, por lo que esa misma noche se iniciaron los trabajos para recuperar el tiempo perdido y ubicar los productos en sus respectivos mercados.

El titular de la UGP dijo que hubo mercaderías que ya no se pudieron vender porque se perdieron. “Algunos tuvieron en cero su negocio y los mismos camioneros dejaron de facturar. Así que esos US$ 100 millones de pérdida en 10 días no están lejos de la realidad”, dijo.

El sector sojero tenía el riesgo de perder US$ 100 millones por día, pues ya no tenían lugar donde guardar la producción, acotó. “A partir del lunes último comenzó la saturación de los silos, porque está a full la cosecha con estos días de pleno sol y los silos se cargaban y no se despachaban y todo se iba a saturar”, afirmó.

También el sector lácteo y productores de harina se vieron muy afectados por el paro del transporte de carga. “Todos estaban con problemas y ahora se descomprimió, ahora hay que ponerse al día porque hay mucha mercadería que tenía que haberse entregado ya y no se pudo despachar”, señaló Cristaldo.

