Duplicación de ruta VII concluirá en el año 2019

La duplicación de la Ruta VII, “Dr. José Gaspar R. de Francia”, estará terminada en diciembre del próximo año, informó ayer el MOPC. Basado en datos de la contratista Tape Porã, dice que a la fecha la obra registra un avance del 44%.

De acuerdo a los antecedentes proveídos por la secretaría de Estado, la obra tendrá una extensión de 113 kilómetros y está preparada para una velocidad de circulación de 90 km/h.

Añade que, además, tendrá una “pintura sonorizadora” que funciona como “despertadores” para minimizar el “despiste” de los conductores. Explica que la tecnología a ser aplicada es termoplástica a extrusión y que la misma es implementada desde 2015 por el ministerio en diferentes tramos de rutas del país. Sin embargo, será la primera experiencia en una ruta internacional.

Según el MOPC, la ruta ampliada tendrá 83 puntos para retornar en dirección contraria. “La distancia entre cada retorno de una misma orientación es de tres kilómetros. La maniobra de giro se hará en ‘U’ en los lugares emplazados dentro del paseo central tras acceder por un tercer carril”, manifestó el jefe de proyectos de Tape Porã, Ing. Gastón Mendoza.

La obra beneficiará a las comunidades de Juan Manuel Frutos (ex Pastoreo), J. Eulogio Estigarribia y José Domingo Ocampo, en el departamento de Caaguazú, y Juan E. O’Leary, Juan León Mallorquín, Yguazú y Minga Guazú, en el Alto Paraná.

Las vialeras Tecnoedil S.A, Roggio SA y Constructora Acaray fueron contratadas para este trabajo. Operan en tres frentes para poder terminar para diciembre del año próximo.

El costo de inversión de la obra es de US$ 130 millones y el financiamiento se concretó a través de un contrato de fiducia, que no estuvo exento de duras críticas, en el cual Tape Porã transfirió la totalidad de derecho al cobro del peaje a un patrimonio autónomo administrado, en este caso, por el Banco Atlas.

