Horóscopo 10 de febrero del 2018

ARIES: Sin buscarlo vas a encontrar una oportunidad para un buen negocio que se concretará al comienzo de la próxima semana. Mientras tanto, disfruta de este fin de semana en familia, con amigos, e intenta no abusar de las bebidas y alcoholes si debes manejar un auto porque los astros indican riesgos de accidente. NÚMERO PREDILECTO: 24 MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

TAURO: Una invitación te sorprenderá porque viene de parte de una persona con la cual tenés muchas afinidades; podés aceptar, los astros te avisan que lo pasarás bien, será divertido. Si tenés auto, prudencia; hay riesgos de multas por causa de un defecto de luz por ejemplo. Cabeza pesada el domingo por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 55 TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: CADENA DE ORO

GEMINIS: Los nativos de este signo estarán expuestos a todo tipo de incidentes y accidentes este fin de semana, entonces, se recomienda la prudencia en sus actos y desplazamientos. Se reanudará una relación sentimental que parecía definitivamente muerta y que podría perdurar. Suerte en los juegos por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 19

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

CANCER: El momento no es adecuado para hablar de trabajo con tu pareja; espera la próxima semana por eso. Tus problemas laborales personales cansan tu entorno y no se solucionarán así entonces encuentra otros temas de conversaciones. Dolores de cabeza y estómago por causa de abuso de alcohol. NÚMERO PREDILECTO: 1

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

LEO: Una decisión firme y definitiva en relación con una persona del sexo opuesto se revela necesaria para tu tranquilidad emocional. Quedarte con alguien que ya no te ama no te sirve, estás bloqueando tu vida sentimental cuando podrías ser feliz con otra persona. Gastos de dinero necesarios para el hogar entre los casados. NÚMERO PREDILECTO:32 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

VIRGO: Tu mal carácter y tu mal humor te perjudicarán en tus relaciones sentimentales; no es porque alguien no piensa como vos que tenés que echarlo; tenés que contener tu rencor, inclusive muéstrate alegre; vale la pena porque se trata de tu felicidad y de tu futuro amoroso. NÚMERO PREDILECTO: 90

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

LIBRA: Tu vida sentimental se estabiliza, eso te tranquiliza y al mismo tiempo te preocupa porque no es costumbre tuya quedarte mucho tiempo con la misma persona. Puede ser que por fin encontraste el gran amor de tu vida, los astros dicen que sí y habrá mucha felicidad. En los juegos será difícil. NÚMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

ESCORPIO: Te espera un fin de semana agitado en lo que se refiere a la vida en familia; una conversación relativa a una persona joven se volverá fuente de discusiones con los padres. Las solteras del signo que van a salir van a destrozar los corazones del sexo opuesto por su encanto y gentileza. NÚMERO PREDILECTO: 43

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓPALO

SAGITARIO: Cambios en tus relaciones sentimentales este fin de semana si no tenés todavía una pareja firme. Un nuevo encuentro amoroso ocurrirá al salir sin embargo, tenés que saber que otra vez será una aventura de unos días, no más; todavía no llegó la persona de tu vida. Buenas noticias de una persona enferma. NÚMERO PREDILECTO: 91

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

CAPRICORNIO:Tomas por costumbre actuar sin pedir ayuda a los demás para ver si lo que piensas hacer es correcto o no; necesitas dejar de comportarte como una criatura y aprender a tomar iniciativas personales, eres bastante inteligente. Dolores de hígado mañana. Preocupaciones por los hijos. NÚMERO PREDILECTO: 75

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ACUARIO: Tu creatividad te da más confianza en ti, así podes sentirte mejor en tus tareas. A consecuencia, te permitirá llevar una vida familiar feliz. Novedades para los que buscan cambiar de empleo, pero tendrían interés en orientar sus investigaciones hacia las actividades manuales o eventualmente comerciales.

NÚMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

PISCIS: El planeta Marte, que es el símbolo de la energía, te da los medios para progresar rápidamente en tu trabajo; aprovecha esta ayuda para despertarte y prosperar. Un ingreso de dinero esperado para este fin de semana no entrará, tendrás que insistir para cobrarlo la próxima semana. NÚMERO PREDILECTO: 97

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

