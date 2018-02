Escritora hernandariense con dos nuevos reconocimientos

La escritora hernandariense Mabel Coronel Cuenca recibió dos nuevos reconocimientos internacionales en los últimos días por su labor cultural. Estos se suman a una condecoración otorgada el mes pasado en México. La altoparanaense viene cosechando éxitos en el extranjero, a pesar de no contar con el apoyo gubernamental.

Los reconocimientos otorgados a la escritora Mabel Coronel Cuenca son: “Dra. Honoris Causa en Humanidad”, por el Instituto Julio Ribeiro Cortez de Educación y Cultura, de Brasil. En tanto, el segundo fue concedido por el príncipe Danilo Cimareli Castrequini, de la Soberana y Augusta Casa Real y Gran Ducal de Castrequini y Pacheco de Brasil en honor al mérito.

Con estas menciones, Cuenca ya suma tres en lo que va del año. El primero, el mes pasado, denominado Premio Latinoamericano de Cultura “Araceli Yániz de Gutiérrez” durante la IX Sesión Solemne de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna “Víctor Hugo Jasso Ortiz”.

Explicó que no irá a recibir el reconocimiento, sino, que ya fueron enviados en formato digital. La exitosa escritora lamentó no contar con los recursos ni con el apoyo necesario para ir a representar al país y así poder recibir como se debe el importante nombramiento.

“Son reconocimientos otorgados como bien lo dicen en los documentos, debido al trabajo que realizó. Ir a recibir en el extranjero requiere dinero para pasaje y estadía, y eso es algo que yo no dispongo, aquí en el país no hay apoyo para intelectuales ni para tareas culturales”, argumentó.

La literata paraguaya suma este logro a la larga lista de premios que obtuvo hasta la fecha, donde se destacan Premio Mundial Cultural “César Vallejo”, otorgado por primera vez a una escritora paraguaya, premio entregado durante el III Congreso Mundial de Escritores UHE 2017 “Miguel de Cervantes Saavedra”, el 16 de junio, en Buenos Aires, durante el festejo de los 25 años de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE); y el Premio Latinoamericano de Cultura “Arcelia Yañiz Vda. de Gutiérrez”, entregado por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna. Cuenca expresó que el premio que “llenó mi corazón de alegría y de orgullo a mi familia” fue el de Joven Sobresaliente del Paraguay TOYP 2017, Categoría Logros Culturales, otorgado por la Cámara Junior Internacional JCI – Ciudad del Este, ya que pasó a ser la segunda en su familia en obtener dicho premio. El primero en recibirlo fue Manuel Cuenca, en el año 1985.

Comments