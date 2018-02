Juez denunciada en Jurado por “favorecer” a acusado de abuso

La juez penal de Garantías N° 5, de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, fue denunciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por una supuesta complaciente labor a favor del expolicía José María González Marecos, acusado de abusar de su hijastra de 9 años.

La denuncia en el JEM fue presentada por el padre de la víctima, la semana pasada y ayer recusó nuevamente a la juez Garcete por falta de confianza.

Según la denuncia, “la complaciente y servicial actuación” de la juez posibilitó que la defensa del procesado abusara y se congraciara con las chicanas para suspender la audiencia preliminar, al tiempo de señalar que la cita judicial fue postergada 7 veces.

El padre de la víctima igualmente criticó a la juez por no sancionar a los defensores “chicaneros” por su mala fe en el proceso judicial.

El denunciante también mencionó que los defensores “ya tienen todo arreglado” con el abogado Luis Giménez (esposo de la juez Garcete) para que el expolicía González Marecos abandone la prisión.

Por su parte, la juez Garcete dijo que aún no fue notificada de la denuncia y sostuvo que las tres últimas audiencias fueron suspendidas por la recusación planteada por el denunciante. “Una sola vez se suspendió cuando yo ya estaba como juez porque renunció su abogado (del procesado). Antes de eso aún no estaba como juez”, justificó.

Según los antecedentes, en julio de 2015, González Marecos fue imputado por la Fiscalía, luego de que su hijastra llegara llorando a la escuela y contara que era abusada sistemáticamente por su padrastro.

La víctima afirmó, en la cámara Gesell, que fue sometida sexualmente a punta de cuchillo y arma de fuego por el expolicía. Además, reveló que su hermana de 17 años habría dicho a su madre que también era abusada por su padrastro, pero la progenitora no le creyó a su hija.

En diciembre pasado, el padre de la víctima se encadenó por el portón del Palacio de Justicia para pedir que los jueces no dejen libre al expolicía procesado.

