Funcionarios estafados urgen inicio de investigación

Un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud que fueron estafados por firmas de créditos protestaron ante el Ministerio Público la demora en el inicio de las investigaciones. Dicen que ya hace un año presentaron 576 casos y nada se hizo aún.

ASUNCIÓN. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se manifestaron ayer frente a la sede de la Fiscalía exigiendo que se aceleren los trámites para el esclarecimiento de casos de estafa del que fueron víctimas por parte de casas comerciales.

Al menos 3.700 funcionarios de la cartera sanitaria resultaron estafados por casas comerciales que otorgan créditos, según informó Gloria Ramírez, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud (Unats).

“Queremos que el fiscal firme la resolución para que empiece el estudio de cada carpeta. Se presentaron 537 carpetas el año pasado entre enero y febrero y hasta ahora no se firmó la resolución para que se inicie. No queremos que vuelvan a cambiar de fiscal porque eso ya hicieron una vez y quieren volver a hacerlo”, explicó la mujer.

Indicó que los supuestos estafadores son casas comerciales que operan de diferentes maneras y desde diferentes lugares, que presentan distintos documentos a través de mutuales o cooperativas y si ya no pueden descontar de los salarios, venden las cuentas a bancos o financieras y vuelven a descontar el dinero con base en el mismo documento. Habló incluso de falsificación de firmas.

Especificó que hay casos en que se retiraron muebles que en principio costaban G. 2.500.000, por los cuales ya llegaron a descontar G. 30.000.000 bajo esta modalidad. “De un salario de G. 2.800.000 llegamos a quedarnos hasta con G. 5.000, pero con el blindaje estamos cobrando G. 500.000”, detalló.

