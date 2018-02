Jueces del Alto Paraná no quieren más a políticos en JEM y en CM

Representantes de la Asociación de Jueces de Alto Paraná están de acuerdo con la propuesta de eliminar la presencia legislativa en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y en el Consejo de la Magistratura (CM). En la tarde de ayer manifestaron su posición en reunión con los miembros del JEM.

En horas de la mañana, Sergio Godoy, exasesor de la Presidencia y actual candidato a senador, propuso eliminar la representación legislativa del JEM (encargado de juzgar a fiscales y jueces) y del CM (órgano que los elige).

La propuesta no incluye quitar al representante del Ejecutivo que también tiene derecho a un miembro en el Consejo de la Magistratura, y a través de ellos también puede integrar el Jurado.

Raúl Insaurralde, presidente de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná, señaló la conformidad de dicha nucleación en los siguientes términos: “Hechos deleznables nos muestran que muchos jueces y fiscales han padecido esto y han sido objeto de persecución de inocentes. Cualquier ciudadano tiene derecho a un juicio justo. Eso forma parte del sistema de Poderes del Estado”.

“Celebramos la transparencia que tiene el jurado. Le transmitimos la necesidad de que los jueces tengan garantía para cumplir sus labores. Nos comprometemos nosotros desde el lugar que ocupamos a construir la justicia. No apañamos a ningún juez corrupto”, señaló el juez José Agustín Fernández, en contacto con radio ABC Cardinal.

Denuncian haber sido víctimas de un sistema perverso que prácticamente se materializaba en una persecución de inocentes. Solicitaron que el JEM no asuma un papel de juez y parte, además de mayores garantías para ejercer su trabajo. “Vimos que la injerencia política ha hecho mucho daño a la República. Necesitamos no tener temor, que no haya injerencia de cualquier índole”, puntualizó Fernández.

