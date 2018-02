Puenteguýpe 14 de febrero del 2018

En Argentina instalarán una base militar con agentes de la DEA y la CIA para investigar la zona de la Triple Frontera y combatir las actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el crimen organizado. En Brasil se instalaron agentes del FBI y de la DEA para investigar al Primer comando da Capital (PCC). A las autoridades paraguayas no se les tiene en cuenta porque aquí los policías trabajan para los delincuentes. Qué lamentable.

*********

El anémico concejal Alejandro Zacarías, que suele reclamar que los concejales se ausenten para hacer campaña política, ayer no apareció en la Junta, al igual que Lady Yvapara, porque se fueron en patotas para pedirle la bendición a HC para trabajar por la Lista 1. Coherencia muchacho, coherencia…

*********

Ayer el presidente Horacio Cartes dijo en un pueblo del interior, que en el ejecutivo no se les escucha a los intendentes que no son colorados. Stroessner está hecho un poroto comparado con estos demócratas. Lo sabíamos en el Alto Paraná hace mucho, por eso en Mbaracayú pidieron al Brasil que les arregle el acceso porque Jiménez Gaona no les escucha. Wákala.

