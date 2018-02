Solo un “problema de pareja”

Omar Mazzacotte, abogado de Antonio González, dirigente del club Rubio Ñu de Luque, dijo que su cliente solo tiene un “problema de pareja” con el jugador Bernardo Caballero. Negó las acusaciones de la Fiscalía por trata de personas.

El abogado de González conversó este jueves con radio ABC Cardinal y dijo también que fue el jugador Bernardo Gabriel Caballero quien intentó chantajear a González y no al revés, a pesar de que en los videos que grabó el dirigente deportivo se lo ve amenazando a Caballero con no volver a jugar “nunca más” al fútbol.

Sobre este punto, Mazzacotte manifestó que si bien su cliente “no es inocente”, no existe un “contrapase” en la Liga Luqueña, porque esta es una liga amateur y que los pases allí ni siquiera cuestan dinero.

“Es un poco difícil, me dijeron que hay mucha presión. Perdió la objetividad el proceso (…) Por presión se ordenó la detención. La trata de personas no existe, es un club amateur. No se paga la ficha, sino solo el derecho de secretaría”, dijo el abogado de González.

El abogado agregó que la actual pareja de Caballero tiene “mucho poder mediático” y que solo por eso el proceso sigue adelante. Sobre la condición de prófugo de su cliente, el abogado dijo que este se entregará a la justicia probablemente mañana, viernes. “En su momento vamos a estudiar el caso (…) Hoy voy a presentarme a presentar la copia completa de la carpeta para que él lea y pueda declarar”, dijo. Finalmente, denunció que la Policía allanó las casas de varios jugadores anoche buscando a su cliente, violando los derechos de varios, pues lo hacían sin orden judicial.

El polémico dirigente está imputado por trata de personas con fines de explotación laboral y también con fines de explotación sexual. Además, tiene orden de detención y pedido de prisión preventiva.

Fuente: ABC Digital.

