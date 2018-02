Colorados se pidieron perdón e instaron a trabajar juntos

Los líderes de los distintos movimientos internos del Partido Colorado participaron de un almuerzo republicano el sábado último en Ciudad del Este, ocasión en que se pidieron perdón los unos a los otros y aseguraron trabajar unidos en pos del triunfo de la ANR, en las elecciones nacionales de abril. El presidente de la República, Horacio Cartes, instó a olvidar todas las diferencias por estos meses y lo mismo pidió el candidato a la presidencia Marito Abdo Benítez.

Además de Cartes y Marito, estuvieron presentes el expresidenciable Santiago Peña (Honor Colorado), y los líderes regionales como el candidato a la gobernación Roberto González Vaesken (Colorado Añetete), el candidato a senador Javier Zacarías Irún (HC), el expresidente Nicanor Duarte Frutos (Progresista Colorado), los candidatos a diputados Justo Zacarías (HC) y Ramón Romero Roa (PC). Además de otros dirigentes del partido.

Todos coincidieron en un discurso de pedido de perdón por las ofensas pasadas durante las internas. Se comprometieron en superar las diferencias y trabajar unidos por un mismo objetivo.

“Roberto, en las internas los caminos nos llevaron a diferencias, pero la amistad de tu familia y la mía y nuestro compromiso hace fuerte este trabajo. Las puertas de esta gobernación están abiertas desde hoy hasta el 22 de abril para lo que quieras y luego te ayudaremos a que seas el mejor gobernador”, manifestó Lucho Zacarías, a su correligionario González Vaesken quien había afirmado que iba a auditar la administración de Justo Zacarías.

Por su parte González Vaesken dijo que desde hoy deben dejar las luchas internas porque se va a jugar un gran partido en pos de la victoria del Partido Colorado y que todos llegan a formar una sola selección.

Pidió dejar de lado las banderas internas, pero sólo hasta que terminen las elecciones, ya que aseguró que después del 22 de abril, cada uno seguirá con sus movimientos. “Yo no era político, ahora lo soy. Y en la política los jugadores quieren jugar y los equipos contratan a buenos jugadores. Seguro después del 22 de abril vamos a tener muchas confrontaciones nuevamente, pero ahora debemos llegar con perdón. Si no disculpo a los que me ofendieron, no vamos a poder construir nada”, indicó.

“Si en algún momento ofendí por el calor de la batalla a otro colorado, pido disculpas. Hoy tenemos que ser todos lista uno”, señaló.

En un momento dado, pidió que todos se pongan de pie y que se comprometan a trabajar unidos por un mismo objetivo.

PROYECTOS

Marito también instó a que todos los colorados se perdonen y unan sus fuerzas para trabajar ahora de manera coordinada y mirando solamente el objetivo final del Partido, la de llegar al poder.

“Alto Paraná tuvo una lucha difícil. Vivimos momentos de tensiones, debemos ser sinceros, fue una lucha prolongada. Pero de que nos sirve la división. Yo creo que eso no se merece el país. Con esa división sufre el pueblo, por la falta de capacidad de sostener la democracia en medio de nuestras diferencias de pensamientos. Ahora estamos borrando las huellas de división que tuvimos en el pasado. Y eso proponemos al pueblo, un protagonismo de nuevo tiempo, sin odios, sin rencores”, mencionó el candidato a la presidencia.

Durante su discurso, prometió varias obras para el progreso del departamento como la construcción de dos nuevos puentes internacionales, uno el tan anhelado segundo puente en Presidente Franco y otro en Hernandarias.

Comentó que otro objetivo para CDE es convertir la zona en un lugar comercial seguro y por sobre todo, con la formalidad que corresponde.

También habló de trabajar para mejorar la el sistema de Justicia en la región y eliminar las intervenciones de senadores y diputados en los casos penales.

Horacio Cartes no dudó para lanzar su pedido de perdón al candidato a la gobernación del Colorado Añetete y pidió disculpas públicamente por las discordias. Dijo que ahora todos son colorados de un mismo bando, hasta que terminen las elecciones.

