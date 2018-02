“Las Herederas” gana otro premio en Berlín

La Federación Internacional de Críticos de Cine eligió como ganador al filme del paraguayo Marcelo Martinessi “Las Herederas”. La competencia oficial del Festival de Berlín dará a conocer hoy a los ganadores. El filme fue grabado en 7 semanas, en Asunción y alrededores y fue financiado en un 80% con fondos internacionales.

La Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) anunció ayer los ganadores de sus galardones en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, y en la categoría de películas en competencia la ganadora fue Las Herederas, el largometraje debut del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi.

Las Herederas, la primera película paraguaya en presentarse en la competencia oficial de la Berlinale, fue premiada por la Fipresci junto al filme chino An Elephan Sitting Still (en la categoría Berlinale Forum) y la película japonesa River’s Edge (sección Berlinale Panorama).

El filme de Martinessi narra la historia de dos mujeres de buena posición social que habían heredado suficiente dinero para vivir cómodamente, pero a sus 60 años de edad la situación comienza a cambiar cuando el dinero ya no les alcanza. Esta nueva realidad altera el equilibrio imaginario en que vivían e impulsa a una de ellas a iniciar un proceso de transformación interna, alterando un mundo que hasta ese entonces había permanecido inmóvil.

Es una coproducción paraguaya con Alemania, Brasil, Francia, Noruega y Uruguay.

Los premios principales de la Berlinale serán entregados el sábado por el jurado del festival, presidido por el cineasta alemán Tom Tykwer.

